Soziedad Alkoholika y The Toy Dolls, en festival Bonus Track de Durango
Después de su estreno en otoño de 2024, el festival Bonus Track volverá a repetir oferta de punk, rock y metal en su segunda edición, que volverá a celebrarse en el recinto de Landako, en Durango, el 18 de abril.
El potente directo de los vitorianos Soziedad Alkoholika volverá a ser, como entonces, el reclamo principal del festival, que esta vez rodeará a los alaveses de las leyendas británicas del punk The Toy Dolls.
Junto a ambos grupos, estarán en el festival, filial del catalán Pintor Rock, Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaos Etiliko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita y Disolventex, en un programa que abarcará desde las 10:00 de la mañana hasta las 02:00 del día siguiente.
Las entradas están a la venta por 44 euros.
El público seleccionará los diez grupos locales que participarán en el Jazzaldia
La sala Club del teatro Victoria Eugenia, Lugaritz Kultur Etxea, Kutxa Fundazioa Kluba y el bar Altxerri acogerán conciertos de 15 grupos, de los que el público escogerá diez.
La ABAO abre el año con “Werther”, de Jules Massent
Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias y Àngel Òdena protagonizan las cuatro representaciones (17, 20, 23 y 26 de enero, Euskalduna) de la ópera cumbre del romanticismo francés.
La Euskadiko Orkestra interpreta a Strauss, Brahms y Arriaga en su quinto programa de la temporada
La soprano Rachel Willis-Sorensen y el flautista y director Jaime Martín se unirán a las y los intérpretes de la orquesta vasca entre los días 12 y 16 de enero en los conciertos de San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao.
Diez años sin David Bowie
"El camaleón" falleció hace diez años dejando un inmenso y estimulante legado.
Neomak, en directo en el Arriaga
El grupo ha llevado al teatro bilbaíno la gira de presentación de su disco "Lazturak orbain". Además de sus nuevas canciones, la actuación dejó temas anteriores como este "Kontu zaharrak".
Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Etzakit regresa a los escenarios 23 años después, con tres conciertos especiales en enero
El grupo hernaniarra vuelve a los escenarios tras más de dos décadas de silencio. La mítica banda de triki pop ofrecerá tres conciertos los días 2, 3 y 5 de enero, retomando su historia allí donde comenzó y se despidió, en Oialume, en una cita cargada de nostalgia y emoción para toda una generación.
Mikel Urdangarin ofrece un concierto mágico, como viene siendo habitual, en Navidad
Mikel Urdangarin lleva más de 20 años ofreciendo una actuación especial el último fin de semana del año. Con todas las entradas agotadas, el cantante ha atraído a público desde muchos puntos de Euskal Herria. Ha reunido caras nuevas y antiguas en el Kafe Antzokia de Bilbao.
Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"
Se han dado cita diversos grupos y artistas, como Neomak, Merina Gris, Gozategi y Janus Lester. Los organizadores reivindican “la libertad de este pueblo” para “crear la banda sonora de una Euskal Herria libre: euskaldun, feminista, anticapitalista y solidaria, entre otras”.