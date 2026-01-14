18 de abril
Soziedad Alkoholika y The Toy Dolls, en festival Bonus Track de Durango

Landako Gunea acogerá el 18 de abril la segunda edición del festival, en el que también actuarán Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaos Etiliko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita y Disolventex.
Soziedad Alkoholika taldea
Soziedad Alkoholika
EITB

Después de su estreno en otoño de 2024, el festival Bonus Track volverá a repetir oferta de punk, rock y metal en su segunda edición, que volverá a celebrarse en el recinto de Landako, en Durango, el 18 de abril.

El potente directo de los vitorianos Soziedad Alkoholika volverá a ser, como entonces, el reclamo principal del festival, que esta vez rodeará a los alaveses de las leyendas británicas del punk The Toy Dolls.

Junto a ambos grupos, estarán en el festival, filial del catalán Pintor Rock, Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaos Etiliko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita y Disolventex, en un programa que abarcará desde las 10:00 de la mañana hasta las 02:00 del día siguiente.

Las entradas están a la venta por 44 euros. 

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
