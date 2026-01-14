Soziedad Alkoholika y The Toy Dolls, en festival Bonus Track de Durango

Después de su estreno en otoño de 2024, el festival Bonus Track volverá a repetir oferta de punk, rock y metal en su segunda edición, que volverá a celebrarse en el recinto de Landako, en Durango, el 18 de abril.

El potente directo de los vitorianos Soziedad Alkoholika volverá a ser, como entonces, el reclamo principal del festival, que esta vez rodeará a los alaveses de las leyendas británicas del punk The Toy Dolls.

Junto a ambos grupos, estarán en el festival, filial del catalán Pintor Rock, Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaos Etiliko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita y Disolventex, en un programa que abarcará desde las 10:00 de la mañana hasta las 02:00 del día siguiente.

Las entradas están a la venta por 44 euros.