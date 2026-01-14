Apirilak 18
Soziedad Alkoholika eta The Toy Dolls, Bonus Track Durangoko jaialdian

Landako Guneak jaialdiaren bigarren edizioa hartuko du apirilaren 18an, eta oholtza gainean izango dira Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaotiko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita eta Disolventex.

Soziedad Alkoholika taldea
Soziedad Alkoholika
EITB

Azken eguneratzea

2024ko udazkenean estreinako aldiz egin eta gero, Bonus Track jaialdiak punka, rocka eta metala eskainiko ditu bigarren edizioan ere; apirilaren 18an egingo dute Durangon, Landako gunean.

Soziedad Alkoholika gasteiztarrak izango dira berriz ere karteleko talde nagusia, iaz bezala, eta oraingoan The Toy Dolls britainiar punk talde mitikoa izango dute alboan arabarrek.

Bi-biokin batera, Pintor Rock kataluniako jaialdiaren filialean Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Kaotiko, Josetxu Piperrak, Juantxo Skalari, El Último Ke Zierre, Manifa, Alfredo Piedrafita, Dinamita eta Disolventex taldeek joko dute, 10:00etatik 02:00etara.

Sarrerak salgai daude, 44 euroan.  

SA Soziedad Alkoholikarekin elkarrizketa Gasteizko Azkena Rock Festival jaialdian kontzertua eman aurretik
Kontzertuak Durango Musika

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

