Kneecap regresa a Bilbao en junio
Tras actuar en la pasada edición del Bilbao BBK Live, el trío de Belfast presentará su nuevo disco, "Fenian", el 8 de junio en la sala Santana 27.
El trío irlandés Kneecap actuará el 8 de junio en Bilbao, donde el grupo de rap formado por Mo Chara, Móglaí Bape y DJ Próvaík presentará su nuevo disco disco, Finan, tercer largo de su carrera, en la sala Santana 27.
Fine Art, disco de 2024, lanzó a la fama a la banda, que rapea en gaélico, y la película autobiográfica estrenada ese mismo año multiplicó su alcance.
Las entradas para el concierto de Bilbao se pondrán a la venta el 20 de febrero por 38 euros (+ "gastos de distribución").
Te puede interesar
Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak
Esta primavera se celebrará una nueva edición del festival donostiarra, en el que también actuarán Veintiuno, Carlos Ares, Supercremalleras, Kiko Veneno y Bebe.
Pepo Márquez: “Ya no existe un consumo cultural inocente”
El músico y profesional de la industria de la música se pregunta en el ensayo “Antineutral” si la música puede ser un territorio neutral (spoiler, no), y profundiza en el sentido cultural de una industria sacudida por la irrupción de los fondos de inversión en su tablero.
Izaro regresa en diciembre con un nuevo disco
La música de Mallabia ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, "Arkitektura", que presentará en directo en enero de 2027 en Irun.
El festival Musika-Música abrirá con Arriaga y cerrará con Falla
La 25ª edición del festival se abrirá en el Arriaga y se desarrollará en el Euskalduna los días 6, 7 y 8 de marzo.
Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca
La discográfica se encarga del management de los grupos vascos y gestiona su estrategia: conciertos, grabaciones... Para celebrar su aniversario, Baga Biga ha organizado un concierto especial en el Euskalduna, con artistas que los han acompañado durante su trayectoria.
'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify
La canción del grupo donostiarra tiene más escuchas en la plataforma que, por ejemplo, “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” o “Like a Prayer”.
Judith Jauregui lleva “Homeland” al Victoria Eugenia
La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla. El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo).
La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra
La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN). La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.
Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE: ''No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses''
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha condenado las acciones del ICE al aceptar el Grammy al Mejor Álbum Urbano por su trabajo Debí Tirar Más Fotos: ''Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera''. Claro y directo también fue el discurso de Billie Eilish: “Nadie es ilegal en tierra robada”. También hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña.