El trío irlandés Kneecap actuará el 8 de junio en Bilbao, donde el grupo de rap formado por Mo Chara, Móglaí Bape y DJ Próvaík presentará su nuevo disco disco, Finan, tercer largo de su carrera, en la sala Santana 27.

Fine Art, disco de 2024, lanzó a la fama a la banda, que rapea en gaélico, y la película autobiográfica estrenada ese mismo año multiplicó su alcance.

Las entradas para el concierto de Bilbao se pondrán a la venta el 20 de febrero por 38 euros (+ "gastos de distribución").