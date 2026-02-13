Concierto
Kneecap regresa a Bilbao en junio

Tras actuar en la pasada edición del Bilbao BBK Live, el trío de Belfast presentará su nuevo disco, "Fenian", el 8 de junio en la sala Santana 27.

Mo Chara, Móglaí Bap eta DJ Próvaí
Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, Kneecap
El trío irlandés Kneecap actuará el 8 de junio en Bilbao, donde el grupo de rap formado por Mo Chara, Móglaí Bape y DJ Próvaík presentará su nuevo disco disco, Finan,  tercer largo de su carrera, en la sala Santana 27.

Fine Art, disco de 2024, lanzó a la fama a la banda, que rapea en gaélico, y la película autobiográfica estrenada ese mismo año multiplicó su alcance.

Las entradas para el concierto de Bilbao se pondrán a la venta el 20 de febrero por 38 euros (+ "gastos de distribución"). 

Kneecap taldearen kontzertuaren kartela

Conciertos Música

