"ROCK KANPUSA"

El encuentro Señeak acercará de nuevo la música a los jóvenes

Señeak Bizkaia Rock Kanpusak euskal artistekin ikasteko aukera eskaintzen die 14 eta 17 urte bitarteko gazteei
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Señeak egonaldiak musika gerturatuko die gazteei

El programa propone una estancia de cinco días a jóvenes de entre 14 y 17 años, en la ikastola Lauaxeta. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de marzo, y las y los jóvenes podrán compartir tiempo y enseñanzas con músicos como Alex Sardui y Ekain Alzona, de Gatibu. 

Bizkaia Música

