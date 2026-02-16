El encuentro Señeak acercará de nuevo la música a los jóvenes
El programa propone una estancia de cinco días a jóvenes de entre 14 y 17 años, en la ikastola Lauaxeta. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de marzo, y las y los jóvenes podrán compartir tiempo y enseñanzas con músicos como Alex Sardui y Ekain Alzona, de Gatibu.
Kneecap regresa a Bilbao en junio
Tras actuar en la pasada edición del Bilbao BBK Live, el trío de Belfast presentará su nuevo disco, "Fenian", el 8 de junio en la sala Santana 27.
Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak
Esta primavera se celebrará una nueva edición del festival donostiarra, en el que también actuarán Veintiuno, Carlos Ares, Supercremalleras, Kiko Veneno y Bebe.
Pepo Márquez: “Ya no existe un consumo cultural inocente”
El músico y profesional de la industria de la música se pregunta en el ensayo “Antineutral” si la música puede ser un territorio neutral (spoiler, no), y profundiza en el sentido cultural de una industria sacudida por la irrupción de los fondos de inversión en su tablero.
Izaro regresa en diciembre con un nuevo disco
La música de Mallabia ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, "Arkitektura", que presentará en directo en enero de 2027 en Irun.
El festival Musika-Música abrirá con Arriaga y cerrará con Falla
La 25ª edición del festival se abrirá en el Arriaga y se desarrollará en el Euskalduna los días 6, 7 y 8 de marzo.
Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca
La discográfica se encarga del management de los grupos vascos y gestiona su estrategia: conciertos, grabaciones... Para celebrar su aniversario, Baga Biga ha organizado un concierto especial en el Euskalduna, con artistas que los han acompañado durante su trayectoria.
'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify
La canción del grupo donostiarra tiene más escuchas en la plataforma que, por ejemplo, “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” o “Like a Prayer”.
Judith Jauregui lleva “Homeland” al Victoria Eugenia
La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla. El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo).
La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra
La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN). La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.