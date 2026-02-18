Coro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

132 cantantes amateurs ensayan con la Euskadiko Orkestra

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 132 kantari amateurrek osaturiko abesbatza, Euskadiko Orkestrarekin entseatzen
author image

EITB

Última actualización

La segunda edición del proyecto Abestu Euskadiko Orkestrarekin a su ecuador. Durante dos meses, cada miércoles, 132 cantantes no profesionales seleccionados por sorteo de entre 600 candidatos y candidatas trabajan para subir al escenario junto a la Euskadiko Orkestra.

Euskadiko Orkestra Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X