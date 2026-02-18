Abesbatza
132 kantari amateurrek osaturiko abesbatza, Euskadiko Orkestrarekin entseatzen

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Abestu Euskadiko Orkestrarekin proiektuaren bigarren edizioa bide erdira iritsi da, eta dagoeneko egin dute herritarren abesbatza prestatzeko hamar entseguetako seigarrena. Bi hilabetez, asteazkenero, 600 hautagairen artetik zozketa bidez aukeratutako 132 abeslari ez-profesional ari dira lanean, Euskadiko Orkestrarekin batera oholtzara igotzeko.

Euskadiko Orkestra Musika

X