Bilbao All Star Blues Band, Travellin’ Brothers y The Cherry Boppers, en el Bilbao Blues Festival

El blues americano, con figuras como el cantante Willie Buck o el mítico bajista y vocalista Bob Stroger, será protagonista destacado en la quinta edición del Bilbao Blues Festival, que se celebrará entre los días 24 y 26 de julio.

El sábado, 25 de julio, actuarán en el Arenal bilbaíno la All Star Blues Band, que, además de Buck y Stroger, de 95 años, cuenta con Teeny Tucker (voz), Jimi Primetime Smith (guitarra), Anthony Geraci (piano), Wes Starr (batería) y Bob Corritore (armónica).

Tras ellos, tocarán en el escenario principal del festival gratuito la banda leioaztarra Travellin’ Brothers, que recibe en esta edición del Bilbao Blues Festival su txapela de honor.

La programación arrancará el viernes, 24 de julio, en el escenario Keler, con la banda bilbaína The Cherry Boppers, acompañada de la vocalista Patricia Reckless.

El público podrá disfrutar, también en la misma ubicación, de artistas como la vocalista californiana Judith Hill, el joven guitarrista y cantante argentino Ivan Singh y el armonicista y cantante estadounidense Mark Hummel.