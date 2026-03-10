Uztailak 24-26
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilbao All Star Blues Band, Travellin’ Brothers eta The Cherry Boppers, Bilbao Blues Festivalen

Festibalaren bosgarren edizioan Bilbao All Star Blues Band taldeak joko du, jaialdirako propio sortua eta Bob Stroger baxu-jotzaileak eta Willie Buck abeslariak osatzen dutena, besteak beste.

TRAVELLIN Brothers

Travellin' Brothersek jaialdiaren ohorezko txapela jaso, eta kontzertua emango du

author image

EITB

Azken eguneratzea

AEBko bluesa Bilbao Blues Festival jaialdiaren bosgarren edizioaren protagonista nagusia izango da Bizkaiko hiriburuan uztailaren 24tik 26ra, Willie Buck abeslariaren eta Bob Stroger baxu-jotzailearen bidez, besteak beste.  

Larunbatean, uztailak 25, All Star Blues Bandek joko du Areatzako agertokian. Buck eta Stroger 95 beteranoaz gain, talde hori osatzen dute Tenny Tuckerrek (ahotsa), Jimi Primetime Smithek (gitarra), Anthony Geracik (pianoa), Wes Starrek (bateria) eta Bob Corritorek (harmonika). 

Haien ondoren, Travellin’ Brothers leioaztar taldeak joko du doako jaialdiaren agertoki nagusian, bere ibilbidearen eskertza gisa jaialdiaren ohorezko txapela jasoko duen urtean.

Programazioa ostiralean, uztailak 24, abiatuko da, Keler agertokian. The Cherry Boppers Bilboko taldeak joko du, Patrica Reckless abeslariarekin batera.

Horiez gain, hiru eguneko egitarauan Judit Hill kantaria, Ivan Singh argentinar gitarrista gaztea eta Mak Hummel estatubatuarra ere ageri dira. 

Kontzertuak Bilbo Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X