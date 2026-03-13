Juanjo Mena
Así fue el vídeo en el que el director vasco hizo público que padecía la enfermedad

El director de orquesta Juanjo Mena, con más de dos décadas de trayectoria internacional, explicó públicamente en 2025 su diagnóstico y aseguró que afrontaría la enfermedad “con serenidad y gratitud por la música”.

