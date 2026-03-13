Juanjo Mena
Horrelakoa izan zen euskal zuzendariak gaixotasuna zuela argitara eman zuen bideoa

18:00 - 20:00
Juanjo Mena orkestra zuzendariak, bi hamarkada baino gehiagoko nazioarteko ibilbidearekin, 2025ean azaldu zuen bere diagnostikoa eta gaixotasunari "lasaitasunez eta musikarekiko esker onez" aurre egingo ziola adierazi zuen.

