Eñaut Elorrieta, grabando con los productores Bryce Dessner y David Chalmin
El músico está registrando su nuevo disco en Senpere junto al guitarrista de The National y el miembro de Triple Sun. Participan en las sesiones músicos que han acompañado a Bon Iver, Sufjan Stevens, Bruce Springsteen, Nick Cave, Taylor Swift y Madonna.
Eñaut Elorrieta está inmerso en la grabación de su nuevo disco en el estudio La Fabrique des Ondes, en Senpere, junto a Bryce DEssner, guitarrista y compositor de The National, y David Chalmin (The National, Madonna, Rufus Wainwright…).
Además de los dos músicos, que se encargarán de la producción del disco, participan en las sesiones Ben Lanz (The National, Beirut, Sufjan Stevens, Taylor Swift) y el batería Raphaël Séguinier (Nouvelle Vague, Hermanas Labèque, Cocoon…).
La discográfica Elkar anuncia que “pronto” se publicará algún adelanto del disco, y que el músico de Gernika está también preparando los directos de presentación del trabajo.
