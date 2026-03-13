Grabazioa
Eñaut Elorrieta diskoa grabatzen ari da, Bryce Dessner eta David Chalmin ekoizleekin

Musikaria The National taldeko gitarristarekin eta Triple Sun taldeko kidearekin ari da bere hurrengo lana ontzen, Senperen. Bon Iver, Sufjan Stevens, Bruce Springsteen, Nick Cave, Taylor Swift eta Madonna musikariekin zein Labèque ahizpekin aritutako musikariek parte hartuko dute saioetan.
Eñaut Elorrieta estudioan
Eñaut Elorrieta. Argazkia: Guillaume Fauveau.
EITB

Azken eguneratzea

Eñaut Elorrieta disko berri bat grabatzen ari da Senperen, La Fabrique des Ondes estudioan, Bryce Dessner The National taldeko gitarrista eta konpositorearekin eta David Chalminekin (The National, Madonna, Rufus Wainwright…).

Ekoizle lanak egiten ari diren bi musikariokin batera, musikari hauek parte hartuko dute grabazio saioetan: Ben Lanz (The National, Beirut, Sufjan Stevens, Taylor Swift) eta Raphaël Séguinier bateria-jotzailea (Nouvelle Vague, Labèque Ahizpak, Cocoon…).

Elkar diskoetxeak aurreratu du “laster” argitaratuko dela aurrerapen kantu bat, eta diskoan oinarrituriko zuzeneko kontzertuak ere prestatzen ari dela gernikar artista.

 

Eñaut Elorrieta: 'Indartsu sentitu naiz zintzotasun ariketa honetan'
Euskal musika Musika

