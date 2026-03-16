La banda islandesa Sigur Rós tocará en Bilbao el 15 de septiembre
La banda islandesa Sigur Rós ha incluido Bilbao en su gira europea, en la que colaborará con orquestas locales para presentar los temas de 'Átta' y también sus clásicos. En la capital vizcaína actuará el 15 de septiembre en el Palacio Euskalduna, y lo hará junto a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.
Las entradas para los conciertos de la banda islandesa en Bilbao se pondrán a la venta este viernes. Esta actuación, incluida dentro de su gira europea, será la última oportunidad para disfrutar de la colaboración con el director Robert Ames y con orquestas locales.
El miembro de la banda Kjartan Sveinsson ha mostrado su satisfacción por retomar estos conciertos con orquesta, que les han llevado a algunas de las salas más míticas del planeta: "Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta".
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