Gira europea
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La banda islandesa Sigur Rós tocará en Bilbao el 15 de septiembre

Actuará en el Palacio Euskaduna junto a Bilbao Orkestra Sinfonikoa, dentro de su gira con el director Robert Ames y con orquestas locales.
Imagen de la banda Sigur Rós.
Euskaraz irakurri: Sigur Rós talde islandiarrak Bilbon joko du, irailaren 15ean
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EITB

Última actualización

La banda islandesa Sigur Rós ha incluido Bilbao en su gira europea, en la que colaborará con orquestas locales para presentar los temas de 'Átta' y también sus clásicos. En la capital vizcaína actuará el 15 de septiembre en el Palacio Euskalduna, y lo hará junto a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

Las entradas para los conciertos de la banda islandesa en Bilbao se pondrán a la venta este viernes. Esta actuación, incluida dentro de su gira europea, será la última oportunidad para disfrutar de la colaboración con el director Robert Ames y con orquestas locales.

El miembro de la banda Kjartan Sveinsson ha mostrado su satisfacción por retomar estos conciertos con orquesta, que les han llevado a algunas de las salas más míticas del planeta: "Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta".

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