Ados Teatroa aborda la soledad no deseada en su nueva obra, '52 hercios'
La compañía representará la obra los días 3 y 4 de octubre en euskera y el día 5 en castellano, en el Teatro Principal de San Sebastián.
Ados Teatroa presenta este fin de semana el espectáculo '52 hercios', con un texto de José Antonio Vitoria y Garbi Losada construido a partir de historias reales.
'52 hercios' se representará en euskera el 3 y 4 de octubre y en castellano el 5 en el Teatro Principal de San Sebastián y después llevará a cabo una gira por diferentes localidades.
El título de la pieza hace referencia a la frecuencia de un extraño sonido que vibra a 52 hercios, que se ha registrado en los últimos 35 años en distintos lugares del Pacífico. Es similar al canto de una ballena azul, pero estos cetáceos se comunican en frecuencias que van de los 10 a os 39 hercios.
La hipótesis es que se trata de una ballena sorda que no ha aprendido a emitir en la frecuencia correcta por lo que ninguna de sus compañeras de especie ha podido escuchar su llamada.
Joseba Apaolaza, Ainhoa Aierbe y Dorleta Urretabizkaia (se suceden en el mismo papel), Martxelo Rubio, Amaia Irazabal y Aitzol Iraola componen el elenco de la obra.
