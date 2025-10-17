Ximun Fuchs: "La arqueología es una metáfora del teatro, contamos historias con restos humanos"

Estreñimiento
18:00 - 20:00
Franck Dolosor - Natxo Velez

Última actualización

Las compañías Artedrama y Axut estrenan este viernes, 17 de octubre, en Luhuso la obra "Nor naiz baneki", escrita por Harkaitz Cano y Ximun Fuchs y dirigida por este último. 

"¿No es el teatro el mejor instrumento de excavación interior?", se preguntan los responsables de la obra. 

