Estreina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ximun Fuchs: "Arkeologia antzerkiaren metafora da, arrasto humanoekin istorioak kontatzen ditugu"

"Nor naizen baneki" antzezlanaren estreinaldia Luhuson
18:00 - 20:00
author image

Franck Dolosor - Natxo Velez

Azken eguneratzea

Artedrama eta Axut konpainiek "Nor naizen baneki" antzezlana estreinatuko dute ostiral honetan, urriak 17, Luhuson. Harkaitz Canok eta Ximun Fuchsek idatzi dute, eta azken horrek zuzendu du.

"Ez ote da antzerkia barne indusketarako tresnarik onena?", galdetzen dute antzezlanaren arduradunek.

Antzerkia Antzerkia

Albiste gehiago antzerkia

Gehiago kargatu