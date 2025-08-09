Alerta naranja en Hego Euskal Herria y aviso amarillo en Navarra, para el domingo y lunes
La alerta permanecerá activa ambos días entre las 13:00 y las 20:00 horas en Hego Euskal Herria, y hasta las 21:00 horas en Navarra. Además, se prevén temperaturas de hasta 39 ºC en Navarra, 38 ºC en el Eje del Ebro y 39 ºC en Iparralde.
Vuelve el calor a Euskal Herria, con alerta naranja en Hegoalde y aviso amarillo en Navarra. El Gobierno Vasco ha activado la alerta por temperaturas altas extremas mañana, domingo 10 de agosto, y el lunes 11, en las zonas de transición y el Eje del Ebro.
Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, el aviso se mantendrá entre las 13:00 y las 20:00 horas ambos días, y en el caso del lunes también se aplicará la alerta naranja por temperaturas persistentes en el Eje del Ebro durante toda la jornada. Por su parte, AEMET ha activado el aviso amarillo en Navarra, desde las 13:00, hasta las 21:00 horas.
Para el domingo, las previsiones apuntan a un calor intenso en el Hego Euskal Herria, con máximas que podrían alcanzar los 32-35 ºC en la vertiente cantábrica y llegar hasta los 37 ºC en la zona de transición y 38 ºC en el Eje del Ebro. En la costa, el viento del nordeste frenará el ascenso de las temperaturas, que rondarán los 28-30 ºC. En el Eje del Ebro, las mínimas no bajarían de 19 ºC, lo que mantendrá activo también el aviso amarillo por calor persistente.
En Navarra, el domingo el nivel de riesgo será importante por calor en el centro y la Ribera, con máximas previstas de 39 ºC. En el Pirineo el riesgo será bajo, con valores de hasta 36 ºC.
El lunes en Hego Euskal Herria comenzará con temperaturas nocturnas elevadas, en torno a los 19 ºC en la costa y la Rioja Alavesa, y 17-18 ºC en el resto de Hegoalde. Las máximas volverán a superar los 36 ºC en el interior y alcanzarán de nuevo los 37-38 ºC en las zonas de transición y el Eje del Ebro, donde persistirá la alerta naranja.
En Navarra se repetirá la situación, con riesgo importante en el centro y la Ribera por máximas de 39 ºC, y riesgo bajo en la vertiente cantábrica (38 ºC) y el Pirineo (36 ºC), en el mismo horario.
Por su parte, Iparralde también vivirá jornadas de altas temperaturas. El día más caluroso será el domingo, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 ºC.
