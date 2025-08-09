Eguraldia
Alerta laranja EAEn eta abisu horia Nafarroan iganderako eta astelehenerako

13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 21:00ak arte Nafarroan. 39 ºC-ko maximoak espero dira Nafarroan, 38koak Ebroko ibarrean eta 39koak Iparraldean.

Ola de calor en Bilbao
Bero-bolada Euskal Herrian. Artxiboko argazkia.
EITB

EITB

Azken eguneratzea

Beroa itzuli da Euskal Herrira, eta alerta laranja dugu Euskal Autonomia Erkidegoan eta abisu horia Nafarroan. Eusko Jaurlaritzak alerta ezarriko du bihar, abuztuak 10, eta astelehenean, hilak 11, muturreko tenperatura altuak espero direlako EAEn eta Ebroko ibarrean.

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, abisua 13:00etatik 20:00etara izango da indarrean bi egunetan, eta alerta laranja ezarriko dute astelehenean Ebroko ibarrean tenperatura iraunkorrengatik egun osoan. Nafarroan, aldiz, abisu horia ezarriko du AEMETek 13:00etatik 21:00etara.

Igandean, bero handia espero da EAEn: maximoak 32-35 ºC-ra irits daitezke isurialde atlantikoan, 37ra Hegoaldean eta 38ra Ebroko ibarrean. Kostaldean, aldiz, ipar-ekialdeko haizeak tenperaturaren igoera geldiaraziko du, 28-30 ºC inguruan utzita. Ebroko ibarrean, minimoak ez dira 19 ºC-tik jaitsiko, eta abisu horia egongo da indarrean bero iraunkorragatik.

Nafarroan, arrisku maila handia izango da igandean, batez ere erdialdean eta Erriberan, 39 ºC-ko maximoekin. Pirinioetan, aldiz, arriskua zertxobait txikiagoa izango da, 36 ºC-rainoko tenperaturekin. 

Astelehenean, tenperatura beroak izango dira gauean EAEn: 19 ºC ingurukoak kostaldean eta Arabako Errioxan, eta 17-18 ºC ingurukoak Hegoaldeko gainerako lekuetan. Egunean zehar, maximoak 36 ºC-tik gorakoak izango dira Hegoaldean, eta 37-38 ºC-ra iritsiko dira trantsizio-zonetan eta Ebroko ibarrean. Ondorioz, alerta laranjak indarrean jarraituko du.

Nafarroan, egoera errepikatuko da: arrisku handia izango da erdialdean eta Erriberan, 39 ºC-ko maximoekin, eta arrisku txikia isurialde atlantikoan (38 ºC) eta Pirinioetan (36 ºC).

Ipar Euskal Herrian ere tenperatura altuak izango dira. Egunik beroena igandea izango da, tenperaturak 39 ºC-ra irits daitezkeelako.

