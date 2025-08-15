Osakidetza atiende este viernes a 26 personas afectadas por las altas temperaturas

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de este viernes a un total de 26 personas afectadas por las altas temperaturas, que de nuevo hoy han superado los 40 ºC en muchos puntos de Euskal Herria, y han rozado los 45 en varias localidades.

Quince de esas personas han sido trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

La mayoría de los casos se han registrado en Gipuzkoa, con 14 personas afectadas. En Bizkaia se ha atendido a once personas y en Álava a una.