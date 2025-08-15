Bero-bolada
Tenperatura altuek kaltetutako 26 pertsona artatu ditu ostiral honetan Osakidetzak

Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.

(Foto de ARCHIVO) Un térmometro marca 39 grados en una calle. EUROPA PRESS 10/8/2025

Termometro batek 39 ºC markatu ditu ostiral honetan Bilboko erdigunean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuek 26 pertsona artatu dituzte ostiral honetan, 19:00ak arte, tenperatura altuak direla eta. Gaur, berriz ere, 40 ºC-tik gora izan dira Euskal Herriko hainbat tokitan.

Artatutako pertsona guztietatik, 15 anbulantzietan eraman behar izan dituzte ospitaleren edo osasun-zentroren batera, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez. Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.

Kasu gehienak Gipuzkoan erregistratu dira, 14 pertsonari eragin baitie beroak. Bizkaian 11 pertsonari eman zaie arreta, eta Araban bati.

40 gradutik gorako tenperaturak Euskal Herriko hainbat herritan
