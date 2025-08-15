Tenperatura altuek kaltetutako 26 pertsona artatu ditu ostiral honetan Osakidetzak
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Osakidetzako Larrialdi Zerbitzuek 26 pertsona artatu dituzte ostiral honetan, 19:00ak arte, tenperatura altuak direla eta. Gaur, berriz ere, 40 ºC-tik gora izan dira Euskal Herriko hainbat tokitan.
Artatutako pertsona guztietatik, 15 anbulantzietan eraman behar izan dituzte ospitaleren edo osasun-zentroren batera, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez. Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Kasu gehienak Gipuzkoan erregistratu dira, 14 pertsonari eragin baitie beroak. Bizkaian 11 pertsonari eman zaie arreta, eta Araban bati.
