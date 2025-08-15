Las temperaturas han superado los 40 ºC en localidades como Amorebieta, Iurreta, Bilbao y Arrasate
Tal y como estaba previsto para la jornada de hoy, los termómetros han superado los 40 ºC en diversos puntos de Euskadi. Así, la estación de la agencia vasca de meteorología Euskalmet en Amorebieta ha registrado 41,6 ºC, la de Iurreta 41,5 y la del barrio bilbaíno de Zorrotza 40,8 ºC, todas ellas en Bizkaia, mientras que, en Gipuzkoa, la de Arrasate ha anotado 40,6 ºC.
Según los datos de Euskalmet, a las 15:00 horas, se rondaba ese valor en puntos de medición en San Sebastián, con 38 ºC, y en Vitoria-Gasteiz, con 37,3.
En la localidad costera de Getxo, en Bizkaia, la estación de Euskalmet registraba 35,2 ºC a esa hora, mientras que en la de Bermeo, la temperatura era de 27,5 ºC.
El calor seguirá durante todo el fin de semana
El sábado la alerta naranja se limitará a Álava y a Navarra, donde entre las 13:00 y las 20:00 las máximas podrían rondar los 38 ºC en el caso del primero, y los 42 ºC en el centro de Navarra y la Ribera del Ebro.
En Bizkaia y de Gipuzkoa el nivel de alerta será menor, y se activará el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 19:00 por máximas de 30 ºC en la costa y de 34 ºC en el interior.
Se mantendrá asimismo el aviso amarillo para toda la comunidad por temperaturas persistentes, debido a que por la noche no refrescará demasiado Las mínimas se pueden situar en torno a los 20ºC en la zona costera y en los 18 en el interior.
Según Euskalmet, el domingo seguirá siendo cálido, aunque algo menos que en días anteriores. Se esperan máximas de 27 ºC en la costa, de 34 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de 36 ºC en Álava central y de 37 ºC en el eje del Ebro.
En Navarra, Aemet mantendrá activa la alerta naranja en la Ribera del Ebro, desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, con previsión de temperaturas de hasta 40 ºC.
