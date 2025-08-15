Bero-oldea

40 ºC-tik gorako tenperaturak izan dira Zornotzan, Iurretan, Bilbon eta Arrasaten

Bero itogarriak ez du etenik emango asteburuan. Hala ere, alerta laranjak Arabara eta Nafarroara mugatuko dira.

(Foto de ARCHIVO) Un térmometro marca 39 grados en una calle. EUROPA PRESS 10/8/2025

Termometro batek 39 ºC erregistratu ditu ostiral honetan Bilboko erdigunean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaurko iragarrita zegoen bezala, termometroek 40 ºC-tik gorako tenperaturak islatu dituzte EAEko hainbat txokotan. Euskalmet euskal meteorologia agentziak Zornotzan duen estazioak 41,6 ºC erregistratu ditu; Iurretakoak, 41,5 ºC; eta Bilboko Zorrotza auzokoak, 40,8 ºC. Gipuzkoan, berriz, Arrasatekoak 40,6 ºC neurtu ditu.

Euskalmeten datuen arabera, 15:00etan 38 ºC-ra iritsi dira Donostian, eta 37,3ra Gasteizen.

Euskalmetek Getxon duen estazioak 35,2 ºC neurtu ditu ordu horretan; Bermeokoan, berriz, 27,5 ºC neurtu dituzte.

Beroak asteburu osoan zehar jarraituko du

Larunbatean, alerta laranja Arabara eta Nafarroara mugatuko da; 13:00etatik 20:00etara, maximoak 38 ºC ingurukoak izan daitezke lehenengoaren kasuan, eta 42 ºC ingurukoak Nafarroako erdialdean eta Ebroko Erriberan.

Bizkaian eta Gipuzkoan, alerta maila txikiagoa izango da, eta abisu horia aktibatuko da 12:00etatik 19:00etara, maximoak 30 ºC-koak izango baitira kostaldean eta 34 ºC-koak barnealdean.

Halaber, abisu horia mantenduko da EAE osorako tenperatura iraunkorrengatik, gauean ez baitu gehiegi freskatuko. Minimoak 20 ºC ingurukoak izan daitezke kostaldean eta 18koak barnealdean.

Euskalmeten arabera, igandea epela izango da, baina aurreko egunetan baino zertxobait gutxiago. Maximoak 27 ºC-koak izango dira kostaldean, 34 ºC-koak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 36 ºC-koak Araba erdialdean eta 37 ºC-koak Ebroren ardatzean.

Nafarroan, Aemetek alerta laranja mantenduko du Ebroko Erriberan 13:00etatik 21:00etara, eta 40 ºC-rainoko tenperaturak iragarri ditu.

Bero-boladak Eguraldia Bizkaia Araba Gipuzkoa Nafarroa Gizartea

