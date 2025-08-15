40 ºC-tik gorako tenperaturak izan dira Zornotzan, Iurretan, Bilbon eta Arrasaten
Bero itogarriak ez du etenik emango asteburuan. Hala ere, alerta laranjak Arabara eta Nafarroara mugatuko dira.
Gaurko iragarrita zegoen bezala, termometroek 40 ºC-tik gorako tenperaturak islatu dituzte EAEko hainbat txokotan. Euskalmet euskal meteorologia agentziak Zornotzan duen estazioak 41,6 ºC erregistratu ditu; Iurretakoak, 41,5 ºC; eta Bilboko Zorrotza auzokoak, 40,8 ºC. Gipuzkoan, berriz, Arrasatekoak 40,6 ºC neurtu ditu.
Euskalmeten datuen arabera, 15:00etan 38 ºC-ra iritsi dira Donostian, eta 37,3ra Gasteizen.
Euskalmetek Getxon duen estazioak 35,2 ºC neurtu ditu ordu horretan; Bermeokoan, berriz, 27,5 ºC neurtu dituzte.
Beroak asteburu osoan zehar jarraituko du
Larunbatean, alerta laranja Arabara eta Nafarroara mugatuko da; 13:00etatik 20:00etara, maximoak 38 ºC ingurukoak izan daitezke lehenengoaren kasuan, eta 42 ºC ingurukoak Nafarroako erdialdean eta Ebroko Erriberan.
Bizkaian eta Gipuzkoan, alerta maila txikiagoa izango da, eta abisu horia aktibatuko da 12:00etatik 19:00etara, maximoak 30 ºC-koak izango baitira kostaldean eta 34 ºC-koak barnealdean.
Halaber, abisu horia mantenduko da EAE osorako tenperatura iraunkorrengatik, gauean ez baitu gehiegi freskatuko. Minimoak 20 ºC ingurukoak izan daitezke kostaldean eta 18koak barnealdean.
Euskalmeten arabera, igandea epela izango da, baina aurreko egunetan baino zertxobait gutxiago. Maximoak 27 ºC-koak izango dira kostaldean, 34 ºC-koak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 36 ºC-koak Araba erdialdean eta 37 ºC-koak Ebroren ardatzean.
Nafarroan, Aemetek alerta laranja mantenduko du Ebroko Erriberan 13:00etatik 21:00etara, eta 40 ºC-rainoko tenperaturak iragarri ditu.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Lodosako langile bat hil da Bartzelonako Ebroko lantegian
Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie haren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak eman dizkie haren ingurukoei, elkarteko jokalari ohia baitzen.
Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
Lasierra Erriberagoitian (Araba) artadiz inguratutako herri bat da, dozena bat biztanlekoa. Orain dela bi urte, hiru hektareako segurtasun perimetroa egin zuten. Aldundiaren dirulaguntzarekin, astebetez zortzi langilek basoa garbitu zuten. Lan horiek mantentzeko, ordea, ganadua eta artzainak beharrezkoak direla adierazi dute herritarrek.
Juan Mari Aburtok Aste Nagusi zirraragarri, aske eta seguru baten alde egin du
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok herritarrek Aste Nagusiaz askatasun eta segurtasun giroan gozatzea nahi du. Horren arabera, Jai Batzordea ikuspuntu ezberdinak batzeaz arduratzen da, "munduko jairik onenak" izateko. Gainera, errespetua eta bizikidetza eskatu ditu, Aste Nagusiaz harmonian gozatzeko.
Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere
Urtero bezala, Bilboko alkateak ohorezko aurreskua dantzatu du Begoñako Ama Birjinaren egunean. Beroa handia izan bada ere, alkateak ez du hutsik egin nahi izan.
Sei egunez aktibo egon den Zarrakazteluko baso-sutea, itzalita
Astelehenera arte ez zen lortu asteazkenean kontrolpean izan zuten sua inguratzea eta egonkortzea. Nafarroan sute-arriskua oso handia edo muturrekoa da oraindik.
Asteazkenetik desagertuta zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin
07:00ak baino lehentxeago, Legazpin gorpu bat agertu dela jakin du Ertzaintzak. Deba Urolako ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu dute. EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke.
Bi atxilotu Bilboko diskoteka baten irteeran izandako borroka jendetsu baten ondorioz
Hogeita hamar bat pertsonak parte hartu dute gertakarietan. Osasun-langileek ospitalera eraman dituzte zaurituak, horietako bat atxilotu gisa.
Hirugarren pertsona bat atxilotu dute astelehenean Algortan gizon bati egindako erasoagatik
Getxoko Udaltzaingoak 25 eta 20 urteko beste bi gizon atxilotu ditu aste honetan, bi eraso-delitu egotzita.