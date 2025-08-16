El Tiempo
Kanpezu se corona como la localidad que mayores temperaturas ha registrado este sábado en Euskadi, con 40.2 grados

Euskalmet señala que el viento del noroeste se extiende por el interior y ha provocado una ligera bajada de temperaturas a primera hora de la tarde, especialmente en el norte de Álava.
Kanpezu, en una imagen de archivo. Foto: Javier Lana Zuñiga
Agencias | EITB

Álava es el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca más afectado por la alerta naranja activada en Euskadi para este sábado, con algunos municipios que han alcanzado y superado los 40ºC de temperatura.

Según ha informado Euskalmet, a las 16:00 horas, en Kanpezu el termómetro apuntaba 40.2 grados, mientras que Zambrana (Berantevilla) alcanzaba los 39.4, Espejo los 39.1, Moreda 38.7, Abetxuko (Vitoria-Gasteiz) 37.4, Alegría-Dulantzi 37.1 e Iturrieta 36.2.

La Agencia Vasca de Meteorología ha señalado, no obstante, que el viento del noroeste se extiende por el interior y en el norte de Álava las temperaturas han comenzado a bajar.

 

