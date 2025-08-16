EGURALDIA

Larunbatean Kanpezun neurtu dute tenperatura altuena: 40,2 ºC

Euskalmeten arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik zabaldu da eta tenperaturak arinki behera egin du arratsaldeko lehen orduetan, bereziki Arabako iparraldean.

Kanpezu, artxiboko irudi batean. Argazkia: Javier Lana Zuñiga
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan alerta laranja Euskadi osoan aktibatu badute ere, Araban nabaritu dute gehien, eta zenbait udalerritan 40 ºC inguruko tenperaturak neurtu dituzte.

Euskalmetek jakinarazi duenez, 16:00etan, Kanpezun 40,2 ºC-ra iritsi dira termometroak, Zambranan (Berantevilla) 39,4ra, Espejon 39,1era, Moredan 38,7ra, Abetxukun (Gasteiz) 37,4ra, Dulantzin 37,1era eta Iturrietan 36,2ra.

Hala ere, Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik hedatzen hasi da, eta Arabako iparraldean tenperaturak jaisten hasi dira.

