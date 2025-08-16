Larunbatean Kanpezun neurtu dute tenperatura altuena: 40,2 ºC
Euskalmeten arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik zabaldu da eta tenperaturak arinki behera egin du arratsaldeko lehen orduetan, bereziki Arabako iparraldean.
Larunbat honetan alerta laranja Euskadi osoan aktibatu badute ere, Araban nabaritu dute gehien, eta zenbait udalerritan 40 ºC inguruko tenperaturak neurtu dituzte.
Euskalmetek jakinarazi duenez, 16:00etan, Kanpezun 40,2 ºC-ra iritsi dira termometroak, Zambranan (Berantevilla) 39,4ra, Espejon 39,1era, Moredan 38,7ra, Abetxukun (Gasteiz) 37,4ra, Dulantzin 37,1era eta Iturrietan 36,2ra.
Hala ere, Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik hedatzen hasi da, eta Arabako iparraldean tenperaturak jaisten hasi dira.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Sute-arrisku oso handia Euskal Herrian
Suteak sor ditzakeen edozein jarduera saihesteko deia egin dute agintariek. Nafarroak aktibo du nekazaritza jarduera sute-arriskuagatik mugatzen duen Foru Agindua.
Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.
Beroak ez du atsedenik emango asteburuan: 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira
Larunbateko alerta laranja igandera luzatuko da, 30 gradurainoko tenperaturak espero baitira. Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da.
Beroak erasandako 26 pertsona artatu ditu ostiralean Osakidetzak
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Muturreko beroa bueltan da: alerta laranja, aktibo
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.
Abisu horia tenperatura altuengatik Euskadi osoan, kostaldean izan ezik, eta Nafarroako hainbat zonaldetan
Abisuak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdeari eragingo dio, baita erdialdeari, Pirinioei eta Nafarroako Ebroko Erriberari ere, eta maximoak 36 gradu artekoak izango dira Ebroren ardatzean. Ostiralean, bero gehiago espero da, eta 41 gradu artekoak izango dira Iruñean eta 40ra artekoak Bilbon.
Beroak arnasa emango digu gaur, 20 gradutik gorako gau tropikal baten ondoren
Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabaritzen ari gara.
Hamar pertsona artatu dituzte Osakidetzako Larrialdietan tenperatura altuengatik
Bederatzi paziente ospitalera eraman behar izan dituzte, eta kasu gehienak Gipuzkoan eta Araban izan dira. Osasun Sailak kontu handiz ibiltzea gomendatzen du, 2025eko Bero Planari jarraituz, bereziki arrisku-populazioetan.
Euskal Herriko txoko bakar bat ere ez da berotik libratu gaur
Duela astebete baino gehiagotik Euskal Herria jasaten ari den bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro EAEko 24 udalerritan. Maximoa Laudion (Araba) erregistratu da berriro: 44 gradu neurtu dituzte bertan.