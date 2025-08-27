¿Es normal el fuerte oleaje de estos días? ¿Hasta cuándo va a durar?

Este domingo han activado la alerta roja en Navarra por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.