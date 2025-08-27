¿Es normal el fuerte oleaje de estos días? ¿Hasta cuándo va a durar?
La cola del huracán Erin nos está golpeando y eso está haciendo las delicias de los surfistas ya que tanto la ola Belharra en Iparralde como la reconocida ola izquierda de Mundaka han hecho su aparición.
Aviso amarillo en el litoral por fuerte oleaje
El Departamento de Seguridad ha activado avisos para hoy y mañana por riesgo marítimo costero. Se han adoptado medidas de protección en varios municipios; en Donostia-San Sebastián, la isla y el Paseo Nuevo permanecen cerrados.
El calor vuelve a Euskal Herria
El lunes estará marcado por temperaturas muy altas en el interior, mientras que el martes se prevé un descenso térmico y la aparición de lluvias en algunos puntos.
Navarra activa el aviso amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento
El centro, Pirineo y la Ribera del Ebro podrán verse afectados entre la tarde y la medianoche, con riesgo de granizo.
El tiempo mejorará para el fin de semana, aunque el domingo podría volver la nubosidad
Con el paso de las horas irán apareciendo claros desde hoy, y el sábado lucirá el sol. La niebla volverá para el último día de la semana, aunque siempre manteniendo la tendencia a templar.
Aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas en la vertiente cantábrica
Esta tarde se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Mañana, jueves, se mantendrá la misma situación hasta el mediodía.
Bajan, por fin, las temperaturas
En la mayoría de las zonas, los valores más altos se mantendrán a partir de hoy por debajo de los 25 ºC, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Dejando atrás el calor extremo, los próximos días se avecinan frescos y lluviosos
En la mayoría de las zonas los valores más altos serán inferiores a 25 ºC a partir de mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas
Este domingo han activado la alerta roja en Navarra por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.
Kanpezu se corona como la localidad que mayores temperaturas ha registrado este sábado en Euskadi, con 40.2 grados
Euskalmet señala que el viento del noroeste se extiende por el interior y ha provocado una ligera bajada de temperaturas a primera hora de la tarde, especialmente en el norte de Álava.