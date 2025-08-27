Oleaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

¿Es normal el fuerte oleaje de estos días? ¿Hasta cuándo va a durar?

FOTODELDIA SAN SEBASTIÁN, 26/08/2025.- Un surfista aprovecha el oleaje registrado este martes en San Sebastián. El Ayuntamiento donostiarra ha decidido cerrar la isla de Santa Clara al acceso de público durante toda la jornada de este martes, debido al aviso de mala mar y oleaje emitido por Euskalmet.EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Normala al da egun hauetako olatu handiak? Noiz arte iraungo du?

Última actualización

La cola del huracán Erin nos está golpeando y eso está haciendo las delicias de los surfistas ya que tanto la ola Belharra en Iparralde como la reconocida ola izquierda de Mundaka han hecho su aparición.

Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas

Este domingo han activado la alerta roja en Navarra  por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.

Cargar más