Olatuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ohikoa al da olatuak horren handiak izatea? Noiz arte iraungo du?

FOTODELDIA SAN SEBASTIÁN, 26/08/2025.- Un surfista aprovecha el oleaje registrado este martes en San Sebastián. El Ayuntamiento donostiarra ha decidido cerrar la isla de Santa Clara al acceso de público durante toda la jornada de este martes, debido al aviso de mala mar y oleaje emitido por Euskalmet.EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ezohiko itsaso zakarra dugu gaur, sasoi honetarako. Olatu handiak ditugu, eta arriskutsuak dira bainatzeko. Surflarientzat, ordea, itsasoa jolastoki ederra bilakatu da. Erin urakanaren ondorioak giro aproposa sortu du horretarako, eta Urruñan gutxitan ikusten den 'Belharra' izeneko olatua ere azaldu da. 

Eguraldia

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu