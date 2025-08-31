Un frente frío ha llegado este domingo a Euskal Herria, y el tiempo será fresco y mojado en general, aunque irá mejorando en los próximos días.

Hoy, domingo, un frente traerá abundante nubosidad y lluvia, además de un descenso de las temperaturas. De madrugada se han formado nieblas en algunas zonas del interior. Las nubes irán a más a primeras horas, empezando por el noroeste, se nublará y durante la mañana comenzará a llover. Los chubascos pueden ser tormentosos y puntualmente más intensos. El viento soplará del noroeste a partir de la mañana, con algunas rachas fuertes. Las temperaturas máximas bajarán de forma notable y se quedarán entre los 20 y los 25 ºC.

El lunes el tiempo será algo variable. Tendremos intervalos nubosos; a ratos estará nublado y podrían producirse algunos chubascos, durante otras horas el ambiente será soleado, especialmente a primeras horas de la mañana. Las temperaturas no variarán mucho y las máximas se quedarán en torno a 22 o 23 ºC. El viento soplará del suroeste inicialmente, después pasará a soplar del noroeste y se intensificará considerablemente, especialmente en el litoral.

El martes las nubes medias y altas serán abundantes y estará nublado en general, pero no se esperan lluvias. El viento soplará del sur inicialmente, algo racheado, y las temperaturas máximas subirán ligeramente, hasta situarse entre los 23-25 ºC. A lo largo de las horas centrales el viento pasará a soplar del oeste y por la tarde predominará el viento del norte.

A partir del miércoles subirán las temperaturas, y se espera un tiempo soleado para el jueves.

Aviso amarillo para la navegación

El aviso amarillo para la navegación estará activo desde las 21:00 horas de este domingo hasta la medianoche del lunes en las dos primeras millas por riesgo marítimo-costero, por la altura de las olas.