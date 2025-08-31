EGURALDIA
Fronte hotz batek giroa freskatu eta bustiko du

Zaparrada mardulak bota ditzake zenbait lekutan. Astelehenean eguraldia aldakorra izango da, eta asteartean atertzera joko du.
Eguraldia-Euria Tiempo-Lluvia
Euria. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fronte hotz bat iritsi da igande honetan Euskal Herrira, eta eguraldi freskoa eta bustia izango da orokorrean, baina hobetzera egingo du datozen egunetan.

Gaur, igandea, fronte horren eraginez, giroa goibela izango da, euria egingo du eta tenperatura jaitsi egingo da. Lainoa sortu da goizaldean barnealdeko leku batzuetan. Goizean goiz, hodeiak ugarituz joango dira ipar-mendebaldetik hasita, lainotuta geratuko da, eta, goizak aurrera egin ahala, euritara joko du. Zaparradak mardulak izan daitezke zenbait lekutan, eta ekaitzak jo dezake. Goizetik aurrera, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin. Tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira, eta 20 eta 25 ºC-ren bueltan geldituko dira.

Astelehenean, eguraldia aldakorra izango da. Hodeitsu egongo da tarteka, eta zaparrada batzuk bota ditzake noizbehinka; eguzkitsu egongo da beste une batzuetan, eta aterruneak luzeak izango dira, batez ere goizean. Tenperaturan ez da gorabehera handirik izango, eta maximoak 22-23 ºC ingurukoak izango dira. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren hasieran, ipar-mendebaldetik joko du gero, eta indartu egingo da, kostaldean bereziki.

Asteartean, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugariak izango dira, eta hodeitsu egongo da, baina ateri eutsiko dio. Egunaren hasieran, hego-haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin, tenperatura maximoak bizpahiru gradu igoko dira, eta 23-25 ºC ingurura hurbilduko dira. Egunaren erdiko orduetan, haizea mendebaldera aldatuko da, eta iparraldetik joko du arratsaldean.

Asteazkenetik aurrera, tenperaturak gora egingo du, eta eguraldi eguzkitsua espero da ostegunerako.

Abisu horia nabigaziorako

Abisu horia egongo da indarrean igandeko 21:00etatik astelehen gauerdira arte, itsasaldeko arriskuagatik lehenengo bi milietan, olatu handiak egongo direlako.

