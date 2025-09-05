EGURALDIA
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa

Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.
Playa de Zarautz. Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

El Departamento vasco de Seguridad ha activado para este sábado un aviso amarillo por temperaturas muy altas que podrían rondar los 34 ºC en la costa y en el sur de Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que podrían alcanzar los 31 ºC en el centro y sur de Álava.

Las temperaturas no descenderán por la noche, ya que el viento del sur seguirá soplando con intensidad y podrían rondar los 20-25 ºC en la vertiente cantábrica.

Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.

Durante la madrugada del domingo el riesgo seguirá siendo relativamente alto debido a la intensidad del viento sur.

