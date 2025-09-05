Abisu horia larunbat honetan 34 ºC inguruko tenperaturengatik kostaldean
Gainera, iganderako beste abisu hori bat ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, bereziki Kantauri isurialdean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du larunbat honetarako, kostaldean eta Bizkaiko zein Gipuzkoako hegoaldean 34 ºC-ren bueltan egon daitezkeen tenperatura altuengatik, eta 31 ºC-ra irits daitezke Arabako erdialdean eta hegoaldean.
Tenperatura ez da jaitsiko gauean, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, eta kantauri isurialdean 20-25 ºC-ren bueltan espero dira.
Gainera, iganderako beste abisu hori bat aktibatu da baso-suteak izateko arriskuagatik, bereziki Kantauri isurialdean.
Igande goizaldean, arriskua nahiko handia izango da, hegoaldeko haizea dela eta.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Giro nahasi eta freskoarekin abiatuko dugu astea, baina asteazkenean udako giroa itzuliko da
Gaur eta bihar zeru hodeitsuak eta zaparradak izango ditugu, 22º-ko tenperatura maximoekin. Asteazkenean udako giroan murgilduko gara, bete-betean murgildu ere. Dena dela, ez du luze joko, izan ere, ostegunean bertan izango ditugu bueltan euria eta tenperatura freskoak.
Euria eta kazkabarra gogotik bota ditu Nafarroako hainbat txokotan igande arratsaldean
Iragarpenak bete dira eta 17:00etatik aurrera hasi da euria zarra-zarra, baita kazkabarra ere han-hemenka. Goizuetan bota du gehien 24,9 litro pilatu dira ordu erdian. Beran ere euria goi eta behe, 21,9 litro pilatu dira. Iruñean gutxixeago bota du, baina, asko hala ere, 15,3 litro zehazki.
Fronte hotz batek giroa freskatu eta bustiko du
Zaparrada mardulak bota ditzake zenbait lekutan. Astelehenean eguraldia aldakorra izango da, eta asteartean atertzera joko du.
Igandera arte luzatu dute 2,5 metrorainoko olatuengatik ezarritako abisu horia
Larunbatean 18:00ak arte egongo da indarrean abisua, eta igandean, 21:00etatik 00:00etara.
3,5 metrorainoko olatuak eta ostarteak arratsalderako
Larunbatean, tenperatura maximoek gora egingo dute eta udako giroa nagusituko da. Igandean, fronte bat iritsiko da eta euria egingo du. Gainera, olatuengatik ezarrita dagoen abisu horia larunbat eguerdira arte mantenduko da.
Ohikoa al da olatuak horren handiak izatea? Noiz arte iraungo du?
Ezohiko itsaso zakarra dugu gaur, sasoi honetarako. Olatu handiak ditugu, eta arriskutsuak dira bainatzeko. Surflarientzat, ordea, itsasoa jolastoki ederra bilakatu da. Erin urakanaren ondorioak giro aproposa sortu du horretarako, eta Urruñan gutxitan ikusten den 'Belharra' izeneko olatua ere azaldu da.
Abisu horia kostaldean, olatu handiengatik
Segurtasun Sailak bi abisu ezarri ditu: bat, nabigaziorako; beste bat, olatuek kostaldean izan dezaketen eraginagatik. Hainbat lekutan babes-neurriak hartu dituzte; Donostian, adibidez, uhartea eta Paseo Berria itxita egongo dira.
Beroa bueltan da Euskal Herrian
Astelehenean tenperatura oso altuak izango dira barnealdean, eta asteartean, berriz, tenperaturak behera egingo du eta zenbait tokitan euria botako du.
Nafarroak abisu horia aktibatu du ekaitzengatik eta haize-bolada bortitzengatik
Erdialdea, Pirinioak eta Ebroko Erribera izango dira kaltetuenak arratsaldetik gauerdira bitartean, eta txingorra egiteko arriskua ere badago.