EGURALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisu horia larunbat honetan 34 ºC inguruko tenperaturengatik kostaldean

Gainera, iganderako beste abisu hori bat ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, bereziki Kantauri isurialdean.

ZARAUZKO HONDARTZA playa de zarautz maria jesus echeverria yarza
Zarauzko hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du larunbat honetarako, kostaldean eta Bizkaiko zein Gipuzkoako hegoaldean 34 ºC-ren bueltan egon daitezkeen tenperatura altuengatik, eta 31 ºC-ra irits daitezke Arabako erdialdean eta hegoaldean.

Tenperatura ez da jaitsiko gauean, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, eta kantauri isurialdean 20-25 ºC-ren bueltan espero dira.

Gainera, iganderako beste abisu hori bat aktibatu da baso-suteak izateko arriskuagatik, bereziki Kantauri isurialdean.

Igande goizaldean, arriskua nahiko handia izango da, hegoaldeko haizea dela eta.

Alerta Meteorologikoak Araba Bizkaia Gasteiz Bilbo Bero-boladak Donostia Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu