El fuerte viento se despide y el sirimiri tomará el relevo el fin de semana

Tras el fuerte viento sur del viernes, la situación se calmará a lo largo del fin de semana, ya que el sábado comenzará con un ambiente más tranquilo, aunque sirimiri volverá a ser el protagonista.

La mañana del sábado amanecerá todavía con viento del sur, que ocasionalmente será algo intenso, aunque irá perdiendo intensidad con el paso de las horas. Por la mañana, los claros se dejarán ver con nubosidad irá en aumento, mientras que por la tarde los cielos se irán cubriendo, con posibilidad de algún que otro chubasco durante la primera mitad del día. Por la tarde, la lluvia será más protagonista, especialmente en el interior, además del ligero descenso de las temperaturas.

El domingo las temperaturas bajarán aún más, aunque el ambiente no será desapacible. Es posible que llueva durante toda la jornada y el viento soplará todavía de componente sur, pero lejos de la violencia que tuvo el viernes.

Rachas de viento del viernes

El viento sur del viernes ha dejado registros extremos en algunos puntos: rachas de 180 km/h en Gorramendi, 160 km/h en Aralar, y en zonas del litoral e interior (Zarautz 136 km/h, Donostia 124 km/h, Mallabia 116 km/h, Iurreta 102 km/h, y Bilbao 92 km/h).

El viento también ha generado algunos problemas, entre ellos en el aeropuerto de Bilbao, por lo que las autoridades pidieron cautela en las zonas donde podía haber árboles inestables y objetos móviles.