El viento amaina tras provocar numerosas incidencias en carreteras
Euskalmet había activado el aviso amarillo por viento (hasta las 06:00 horas) y riesgo de incendios para este viernes. Se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en varios puntos a medianoche e incluso se ha declarado un incendio en Hondarribia, en la carretera al faro de Higuer.
En Oiz, se han registrado rachas de viento de 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han alcanzado los 136,5 km/h, y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h.
El viento, además, ha generado incidencias en las carreteras al caer árboles y ramas, lo que ha obligado a cortar algunas carreteras secundarias.
Predicción meteorológica
Para hoy se esperan nubes y claros que, aunque continuaremos con temperaturas suaves, serán algo más frescas que en días anteriores y volverá a mandar el viento del sur, que perderá fuerza con el paso de las horas y será menos desapacible por la tarde. Habrá nubes y no se descartan algunas gotas o chubascos débiles, especialmente en el interior y a primeras horas, con temperaturas máximas que bajarán un par de grados en puntos del sur, pero que podrían subir ligeramente en el norte.
El sábado soplará viento del sur y aumentará la nubosidad. Durante la mañana aparecerán algunos claros, pero por la tarde se cubrirán los cielos y podrá llover , especialmente en el interior y durante la segunda mitad del día. En cualquier caso, por la mañana también se podrá producir algún chubasco. El viento soplará del sur, algo intenso por la mañana. Por la tarde perderá fuerza y las temperaturas bajarán un poco.
El domingo las temperaturas serán aún más bajas, aunque todavía tendremos un ambiente agradable, con posibilidad de lluvia y viento de levante.
