Baretu da azken orduetan gorabehera ugari eragin dituen haize zakarra

Oizen, 150 km/h-ko haize-boldak izan dira goizeko lehen orduan, Zarautzen 136,5 km/h-ra iritsi dira haizeteak, eta orduko 132 kilometroko haizea izan da Untzuetan. Haizeak, gainera, gorabeherak sortu ditu errepideetan.
Haize eta sute arriskua medio, abisu horia ezarri du Euskalmetek ostiral honetarako (06:00ak arte haizeagatik). Orduko 100 kilometrotik gorako haize-ufadak neurtu dituzte gauerdian hainbat tokitan, eta sute bat ere piztu da Hondarribian, Higerreko itsasargirako bidean. 

Oizen, 150 km/h-ko haize-boldak izan dira goizeko lehen orduan, Zarautzen 136,5 km/h-ra iritsi dira haizeteak, eta orduko 132 kilometroko haizea izan da Untzuetan.

 

Haizeak, gainera, gorabeherak sortu ditu errepideetan, zuhaitzak eta adarrak erori baitira, eta ondorioz, bigarren mailako zenbait errepide itxi behar izan baitituzte.

Gaurko hodei eta ostarteak espero dira, eta tenperatura suabeekin jarraituko dugun arren, aurreko egunetan baino apur bat freskoagoak izango dira. Hegoaldeko haizeak aginduko du berriro ere, nahiz eta orduak igaro ahala indarra galduko duen, eta arratsaldean ez den hain ezatsegina izango. Une batzuetan hodeitza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen tanta batzuk edo zaparrada txiki batzuk egitea, bereziki barnealdean eta lehen orduetan. Tenperatura maximoak pare bat gradu jaitsiko dira iparraldean, baina hegoaldeko leku batzuetan apur bat igo daitezke.

Larunbatean hego-haizea ibiliko da, eta hodeiak ugarituko dira. Goizean ostarte batzuk agertuko dira, baina arratsaldean zerua estaliko da eta euria egin dezake, bereziki barnealdean eta egunaren bigarren partean. Edozein kasutan, goizean ere zaparradaren bat edo beste egin dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da, goizean bizi samar. Arratsaldean indarra galduko du, eta tenperatura koska bat jaitsiko da.

Igandean tenperatura are baxuagoa izango da, oraindik giro atsegina izango badugu ere. Euria egin dezake, eta haizeak hegotik joko du.

