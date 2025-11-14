Baretu da azken orduetan gorabehera ugari eragin dituen haize zakarra
Haize eta sute arriskua medio, abisu horia ezarri du Euskalmetek ostiral honetarako (06:00ak arte haizeagatik). Orduko 100 kilometrotik gorako haize-ufadak neurtu dituzte gauerdian hainbat tokitan, eta sute bat ere piztu da Hondarribian, Higerreko itsasargirako bidean.
Oizen, 150 km/h-ko haize-boldak izan dira goizeko lehen orduan, Zarautzen 136,5 km/h-ra iritsi dira haizeteak, eta orduko 132 kilometroko haizea izan da Untzuetan.
Haizeak, gainera, gorabeherak sortu ditu errepideetan, zuhaitzak eta adarrak erori baitira, eta ondorioz, bigarren mailako zenbait errepide itxi behar izan baitituzte.
Eguraldiaren iragarpena
Gaurko hodei eta ostarteak espero dira, eta tenperatura suabeekin jarraituko dugun arren, aurreko egunetan baino apur bat freskoagoak izango dira. Hegoaldeko haizeak aginduko du berriro ere, nahiz eta orduak igaro ahala indarra galduko duen, eta arratsaldean ez den hain ezatsegina izango. Une batzuetan hodeitza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen tanta batzuk edo zaparrada txiki batzuk egitea, bereziki barnealdean eta lehen orduetan. Tenperatura maximoak pare bat gradu jaitsiko dira iparraldean, baina hegoaldeko leku batzuetan apur bat igo daitezke.
Larunbatean hego-haizea ibiliko da, eta hodeiak ugarituko dira. Goizean ostarte batzuk agertuko dira, baina arratsaldean zerua estaliko da eta euria egin dezake, bereziki barnealdean eta egunaren bigarren partean. Edozein kasutan, goizean ere zaparradaren bat edo beste egin dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da, goizean bizi samar. Arratsaldean indarra galduko du, eta tenperatura koska bat jaitsiko da.
Igandean tenperatura are baxuagoa izango da, oraindik giro atsegina izango badugu ere. Euria egin dezake, eta haizeak hegotik joko du.
Zergatik eta noiz arte bero hau?
Garai honetan ohikoa izaten da bero-bolada, San Martinetako uda txikia deitzen zaiona gertatu ohi baita, azaroaren erdi aldera. Bolada epel hori Föhn efektuaren ondorioz gertatu ohi da, baina, aurten, bero hori areagotu duen Claudia borraskarekin elkartu da.
111 km/h-ko haize ufadak neurtu dituzte Urduñan, Claudia borraskak eraginda
Haizeari dagokion abisu horia indarrean dago EAEn eta Nafarroaren zati batean, eta gainera abisu horia aktibatu dute Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako EAEn eta Nafarroaren zati batean, 100 km/h-tik gorako haize-boladak egingo dituelako
Gainera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatuko du Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta.
Aste eguzkitsua eta epela, hego-haizea protagonista
Zerua oskarbi egongo da, hein handi batean, eta tenperatura maximoak 20 ºC-tik gora kokatuko dira leku askotan, minimoak freskoak izango badira ere.
Lehen elurtea Nafarroako Pirinioetan: Belagua mantu zuri fin batekin esnatu da
Nafarroako Pirinioetan, Belaguako mendatea 5 zentimetro inguruko elur geruza batekin eta 1 ºC-ko tenperaturarekin esnatu da larunbat honetan. Segurtasuna bermatzeko, kateak edo neguko pneumatikoak behar dira NA-137 (Izaba-Frantzia) errepideko 56. eta 59. kilometroen artean zirkulatzeko.
Asteburu euritsu eta haizetsua, eta hobekuntza nabarmena igandean EAEn
Euria eta haizea izango dira nagusi gaur eta larunbatean, bereziki isurialde atlantikoan. Igandean, aldiz, giro lasai eta eguzkitsuagoa espero da, eta tenperaturak apur bat gora egingo du.
Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, eta itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia ere bai
Haize zakarra eta olatu handiak izango ditugu gaur ere. Marea biziek atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egitea eragin zuten, eta Loiuko aireportuan lurreratzekoak ziren hainbat hegazkin beste aireportuetara bideratu behar izan ostean. Segurtasun Sailak itsaso zakarragatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.
Badakizu kolore biziek zergatik tindatzen duten zerua?
Ohiko fenomenoa da, urte osoan zehar gertatzen dena. Gaur, beharrezkoak diren baldintzak izan dira ikusi ahal izateko: hego-haizea eta goi-hodeiak.
Euria eta tenperaturaren jaitsiera ekarriko dituen fronte batekin hasiko dugu azaroa
Eguraldi aldaketa izango dugu larunbatean. Fronte bat helduko da gurera, eta arratsaldean euria izango dugu eta tenperatura maximoek behera egingo dute.