Aviso amarillo en Gipuzkoa por lluvias que pueden dejar 60 l/m² en 24 horas
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado este mediodía en Gipuzkoa un aviso amarillo por precipitaciones persistentes que pueden dejar una acumulado superior a los 60 litros por metro cuadrado (l/m²) en 24 horas, sobre todo en puntos del este.
A lo largo de este lunes habrá precipitaciones moderadas, más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica y principalmente en el este. Por la tarde-noche podrían registrarse tormentas con granizo. El aviso amarillo se prolongará durante todo el día de mañana martes, ya que se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada.
Aunque este aviso amarillo solo se refiere a Gipuzkoa también en Bizkaia las lluvias serán intensas tanto hoy como mañana. En este territorio se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en 24 horas.
Por otro lado el Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de hoy lunes y hasta el mediodía de mañana martes un aviso amarillo en la costa por riesgo para la navegación en las dos primeras millas de la costa.
A primera hora de esta noche se esperan olas de 3,5 metros, que podrían elevarse a los 4 durante la madrugada. La altura de las olas irá disminuyendo el martes por la mañana.
Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200-1400 m.
El plan de viabilidad invernal ha sido desactivado y no se espera que caiga nieve en alturas bajas como sí lo hizo ayer, obligando a cerrar carreteras y extremar la precaución.
La primera nevada de la temporada otoñal ha teñido de blanco amplias zonas de Euskal Herria, dejando imágenes bucólicas en comarcas como Sakana y el Goerri, donde niños y mayores han disfrutado del manto blanco. Sin embargo, la estampa invernal ha venido acompañada de dificultades: puertos cerrados en Álava, carreteras resbaladizas y pueblos prácticamente cubiertos por la nieve en una jornada que ha superado las previsiones.
Las imágenes aéreas muestran cómo los campos, prados y montes que hasta hace poco eran amarillos o rojizos hoy están completamente blancos.
Las temperaturas se sitúan esta mañana entre los 0 y los 5 grados. Durante la primera mitad del día todavía se pueden registrar tormentas en el área cantábrica. La cota de nieve se situa en torno a 500 metros, pero éstá blanqueando incluso en cotas más bajas. A lo largo de la tarde la cota irá subiendo.
Estas primeras nevadas dejan las cumbres más altas cubiertas de blanco, una delicia para los amantes de los deportes de invierno. En el monte Gorbea se han acumulado más de 10 centímetros por lo que los primeros esquiadores ya han pasado por allí.
Pagozelai, en la A-15, en Navarra, ha sido una de las carreteras cubiertas de blanco, sobre todo a partir del anochecer. Algunos vehículos han tenido que parar su camino.
La jornada ha arrancado con nieve en Orduña y Belagua y preocupa la lluvia y el hielo. Las temperaturas caerán esta tarde y la cota descenderá el viernes hasta los 500 metros (puntualmente 400), en un episodio que coincidirá con precipitaciones persistentes.