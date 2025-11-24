Aviso amarillo en Gipuzkoa por lluvias que pueden dejar 60 l/m² en 24 horas

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado este mediodía en Gipuzkoa un aviso amarillo por precipitaciones persistentes que pueden dejar una acumulado superior a los 60 litros por metro cuadrado (l/m²) en 24 horas, sobre todo en puntos del este.



A lo largo de este lunes habrá precipitaciones moderadas, más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica y principalmente en el este. Por la tarde-noche podrían registrarse tormentas con granizo. El aviso amarillo se prolongará durante todo el día de mañana martes, ya que se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada.



Aunque este aviso amarillo solo se refiere a Gipuzkoa también en Bizkaia las lluvias serán intensas tanto hoy como mañana. En este territorio se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en 24 horas.



Por otro lado el Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de hoy lunes y hasta el mediodía de mañana martes un aviso amarillo en la costa por riesgo para la navegación en las dos primeras millas de la costa.



A primera hora de esta noche se esperan olas de 3,5 metros, que podrían elevarse a los 4 durante la madrugada. La altura de las olas irá disminuyendo el martes por la mañana.