Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako

Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.

Bi lagun, aterkipean.

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du gaur eguerdian Gipuzkoan, prezipitazio iraunkorrak izango direlako; izan ere, 24 orduan metro koadroko 60 litrotik gora metatuko direlako, batez ere ekialdeko zenbait puntutan.

Astelehen honetan prezipitazio ertaina egingo du, Kantauri isurialdean sarriagoa eta ugariagoa izango da, batez ere ekialdean. Iluntze partean ekaitzak jo eta txingorra egin dezke. Abisu horia bihar ere (asteartea) izango da indarrean, egun osoan zehar euri mardulak egingo dituelako.

Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere euria gogotik egingo du gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko dira.

Bestalde, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du gaur, astelehena, 18:00etan, eta bihar eguerdira arte, kostaldean, nabigaziorako arriskuagatik, kostaldetik bi miliara.

Gaur gaueko lehen orduan 3,5 metroko olatuak altxatuko dira, eta goizaldean 4 metrokoak ere izango dira. Olatuen altuera gutxituz joango da astearte goizean.

