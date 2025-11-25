EL TIEMPO
Martes pasado por agua y miércoles inestable: el jueves llega el respiro

Hoy se mantiene el aviso amarillo por precipitaciones persistentes, y mañana miércoles seguiremos con chubascos antes de que el jueves llegue una clara mejoría. Las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre 4 y 14 grados, según Euskalmet.
SAN SEBASTIÁN, 24/11/2025.- Un bañista se mete al agua este lunes en la playa de La Concha de San Sebastián a pesar del tiempo adverso. El tiempo previsto para hoy en Euskadi es de cielo muy nuboso o cubierto, precipitaciones débiles que a partir del mediodía aumentarán en intensidad y serán muy abundantes en la vertiente cantábrica, donde habrá también posibilidad de que caigan en forma de tormentas, y cota de nieve que podría bajar a 1.200 metros por la noche. EFE/Javier Etxezarreta
Lluvia en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eguraldia Euskadin eta Nafarroan: Asteartean ura eta asteazkenean ezegonkorra: ostegunean atsedena
author image

EITB

Última actualización

Hoy martes seguiremos con una jornada lluviosa y desapacible, con chubascos continuados e intensos en algunos momentos, sobre todo en la mitad norte. En Donostia las temperaturas se moverán entre 7 y 12 grados, en Bilbao entre 8 y 14 y en Vitoria-Gasteiz entre 4 y 9. En Arrasate oscilarán entre 6 y 10 grados, en Laguardia entre 4 y 9, en Pamplona entre 6 y 12 y en Baiona entre 8 y 10. Euskalmet mantiene el aviso amarillo por precipitaciones persistentes, además del aviso por riesgo marítimo-costero en las dos primeras millas, con la cota de nieve situada entre 1100 y 1300 metros, en descenso al final del día.

Mañana miércoles continuarán los chubascos, sobre todo de madrugada y durante la primera mitad del día, más frecuentes en la mitad norte, donde tampoco se descarta alguna tormenta o granizada puntual. Las temperaturas bajarán ligeramente: en Donostia irán de 6 a 11 grados, en Bilbao de 7 a 12, en Vitoria-Gasteiz de 4 a 8 y en Arrasate de 5 a 9. En Laguardia oscilarán entre 6 y 11 grados, en Pamplona entre 4 y 9 y en Baiona entre 6 y 11. La cota de nieve rondará los 1000 metros a primeras horas.

El jueves llegará una mejoría del tiempo. El viento amainará y apenas se esperan precipitaciones, salvo lloviznas débiles y ocasionales en la mitad norte. A lo largo del día se abrirán claros y el ambiente será algo más suave. Las temperaturas máximas subirán entre dos y tres grados: Donostia tendrá valores de 7 a 13 grados, Bilbao de 8 a 14, Vitoria-Gasteiz de 4 a 10 y Arrasate de 6 a 11. Laguardia se moverá entre 4 y 10 grados, Pamplona entre 4 y 10 y Baiona entre 7 y 13.

El viernes veremos cielos nubosos con posible lluvia débil, especialmente en la vertiente cantábrica. Vientos flojos a moderados de componente oeste. Temperaturas en ligero ascenso. 

