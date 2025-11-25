EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena

Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.

SAN SEBASTIÁN, 24/11/2025.- Un bañista se mete al agua este lunes en la playa de La Concha de San Sebastián a pesar del tiempo adverso. El tiempo previsto para hoy en Euskadi es de cielo muy nuboso o cubierto, precipitaciones débiles que a partir del mediodía aumentarán en intensidad y serán muy abundantes en la vertiente cantábrica, donde habrá también posibilidad de que caigan en forma de tormentas, y cota de nieve que podría bajar a 1.200 metros por la noche. EFE/Javier Etxezarreta
Euria Donostian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, asteartea, egun euritsu eta desatsegina izango dugu, zaparrada gogorrekin zenbait unetan, batez ere ipar partean. Donostian tenperaturak 7 eta 12 gradu artean ibiliko dira, Bilbon 8 eta 14 artean eta Gasteizen 4 eta 9 artean. Arrasaten 6 eta 10 gradu artean, Guardian 4 eta 9 artean, Iruñean 6 eta 12 artean eta Baionan 8 eta 10 artean. Euskalmetek abisu horia mantendu du prezipitazio iraunkorrengatik, itsasaldeko arriskuagatik lehen bi milietan ezarritako abisuaz gain, 1.100 eta 1.300 metro arteko elur-kotarekin, egunaren amaieran behera egingo baitu.

Bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute, batez ere goizaldean eta egunaren lehen partean, sarriago ipar partean, eta ez da baztertzen ekaitza edo txingorra egitea. Tenperaturak apur bat jaitsiko dira: Donostian, 6 gradutik 11ra; Bilbon, 7tik 12ra; Gasteizen, 4tik 8ra; eta Arrasaten, 5etik 9ra. Guardian, 6 gradutik 11ra; Iruñean, 4tik 9ra; eta Baionan, 6tik 11ra. Elur-kota 1.000 metro ingurukoa izango da lehen orduetan.

Ostegunean eguraldiak hobera egingo du. Haizea baretu egingo da eta ia ez da prezipitaziorik espero, euri txikia eta noizbehinka ipar partean izan ezik. Egunean zehar ostarteak zabalduko dira eta giroa leunagoa izango da. Tenperatura maximoak bi eta hiru gradu artean igoko dira: Donostian 7 eta 13 gradu bitarteko balioak izango dira, Bilbon 8 eta 14 gradu artekoak, Gasteizen 4 eta 10 gradu artekoak eta Arrasaten 6 eta 11 gradu artekoak. Guardian 4 eta 10 gradu artekoak izango dira, Iruñean 4 eta 10 gradu artekoak eta Baionan 7 eta 13 gradu artekoak.

Ostiralean zerua hodeitsu egongo da eta euri txikia egin lezake, bereziki kantauri isurialdean. Mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Tenperaturak apur bat gora egingo du. 

Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X