Las lluvias y las bajas temperaturas marcarán el inicio de diciembre en Euskal Herria
La previsión del tiempo para la próxima semana en Hego Euskal Herria e Iparralde estará marcada por un inicio estable, seguido de lluvias y un descenso de las temperaturas hacia mediados de semana.
El lunes, según los datos de Euskalmet, se espera una jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas, pero agradables en la mayor parte de Hego Euskal Herria. En las zonas más interiores, como Álava y algunas áreas de Navarra, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los 0º, provocando heladas débiles.
En las capitales de Hego Euskal Herria, se espera un día tranquilo con cielos parcialmente nublados. En Vitoria-Gasteiz, el frío será más intenso por la mañana, con mínimas cercanas al 0º, y en la ciudad se podrían ver algunas heladas débiles en zonas más elevadas. Bilbao, por su parte, disfrutará de una jornada más suave, con temperaturas que alcanzarán los 16º por la tarde, y el ambiente será más cálido debido al sol que se espera durante el día. En Donostia-San Sebastián, se experimentará un día algo más fresco con temperaturas máximas de 15º, pero sin lluvias, lo que permitirá que la ciudad recupere su habitual ambiente de tranquilidad en la costa
En Pamplona, el día también comenzará frío, con mínimas de -1º, pero la jornada se mantendrá relativamente estable.
En Iparralde, el lunes también se presentará estable, con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas en Baiona oscilarán entre los 4º y los 15º, con algunas nubes altas y bajas durante el día, pero sin lluvias. En Donibane Garazi y otras zonas del interior, el día será fresco, con temperaturas que podrían rondar entre los 5º y los 13º, y un ambiente algo más frío por la mañana. A pesar de algunas nieblas dispersas en zonas elevadas, el tiempo será relativamente tranquilo y agradable para pasear por la región.
Para el martes, la situación cambiará con la llegada de un frente frío que afectará especialmente a la vertiente cantábrica. En Hego Euskal Herria, las lluvias comenzarán a partir de la mañana, especialmente en la costa y el interior de Gipuzkoa y Bizkaia, mientras que en Navarra e Iparralde también se prevé cielo cubierto y algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán a medida que avance el día, y se esperan valores de entre 7º y 14º en las principales ciudades.
En Iparralde, el tiempo será más inestable con cielos cubiertos y lluvias débiles a lo largo del día, destacando las condiciones cambiantes en localidades como Biarritz, donde se podría ver algo de lluvia intermitente, pero sin gran intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 6º y los 9º, con valores cercanos a la media para la época.
A lo largo de la semana, aunque el pronóstico es incierto, se espera que las lluvias continúen en Hego Euskal Herria, especialmente en las zonas costeras y montañosas, con una posible nevada a partir de los 1300 metros en el Pirineo. La tendencia es que el tiempo se mantenga inestable, con más precipitaciones a partir del miércoles y temperaturas bajas, sobre todo en el interior.
