Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian

Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.

20210319122458_euria-lluvia-bilbo-bilbao-efe_

Euria, Bilbon. Argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euria eta tenperatura baxuak nagusituko dira abenduaren hasieran Hego eta Ipar Euskal Herrian, baina egonkor abiatuko da.

Euskalmeten datuen arabera, astelehenean zerua hodeitsu esnatuko da eta tenperatura freskoak baina atseginak espero dira Hego Euskal Herriko toki gehienetan. Barnealdean, Araban eta Nafarroako eremu batzuetan esaterako, tenperatura minimoak 0 gradura jaits daitezke, eta, ondorioz, baita izotza sortu ere.

Hego Euskal Herriko hiriburuetan, egun lasaia espero da, eta zerua erdi lainotuta egongo da. Gasteizen, hotz izango dugu goizaldean, 0 ºC-tik hurbil; beraz, izotza izan daiteke toki garaietan. Bilbon, bestalde, egun goxoagoa izango da, arratsaldean 16 ºC-ko tenperaturarekin, eta giroa beroagoa izango da, egunean zehar eguzkiak jotzea espero baita. Donostian, egun freskoagoa izango da, 15 ºC-ko maximoekin, baina ez du euririk egingo. Iruñean, berriz, eguna hotz hasiko da, -1 ºC-ko minimoekin, baina egonkor jarraituko du.

Ipar Euskal Herrian ere, astelehenean giro egonkorra izango dugu, eta zerua erdi lainotuta egongo da. Baionan, 4 eta 15 gradu artean izango dira, eta goi-hodeiak eta behe-hodeiak izango dira egunean zehar, baina euririk ez. Donibane Garazin eta barnealdeko beste herri batzuetan, eguna freskoa izango da, 5 eta 13 gradu arteko tenperaturarekin, goizean hotzago.

Astearterako, egoera aldatu egingo da, fronte hotz bat iritsiko baita Kantauri itsasotik. Hego Euskal Herrian, goizetik aurrera hasiko da euria, batez ere kostaldean eta Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean; Nafarroan eta Iparraldean, berriz, zerua estalita egongo da, eta prezipitazio txiki batzuk izango ditugu. Tenperaturak behera egingo du egunak aurrera egin ahala, eta 7 eta 14 gradu arteko tenperaturak espero dira hiri nagusietan.

Ipar Euskal Herrian, eguraldia ezegonkorragoa izango da, zerua estalita egongo da eta euria egingo du egunean zehar. Biarritzen, esaterako, egoera aldakorra izango da, tarteka euri pixka bat egin dezake, baina ez da intentsitate handikoa izango. Tenperaturei dagokienez, 6 eta 9 gradu artekoak izango dira.

Astean zehar, euriak bere horretan jarraituko du Hego Euskal Herrian, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, eta Pirinioetan elurra egin dezake 1.300 metrotik gora. Eguraldi ezegonkorra izango da, eta asteazkenetik aurrera prezipitazio eta tenperatura baxuak izango dira, batez ere barnealdean.

