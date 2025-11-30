Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.
Euria eta tenperatura baxuak nagusituko dira abenduaren hasieran Hego eta Ipar Euskal Herrian, baina egonkor abiatuko da.
Euskalmeten datuen arabera, astelehenean zerua hodeitsu esnatuko da eta tenperatura freskoak baina atseginak espero dira Hego Euskal Herriko toki gehienetan. Barnealdean, Araban eta Nafarroako eremu batzuetan esaterako, tenperatura minimoak 0 gradura jaits daitezke, eta, ondorioz, baita izotza sortu ere.
Hego Euskal Herriko hiriburuetan, egun lasaia espero da, eta zerua erdi lainotuta egongo da. Gasteizen, hotz izango dugu goizaldean, 0 ºC-tik hurbil; beraz, izotza izan daiteke toki garaietan. Bilbon, bestalde, egun goxoagoa izango da, arratsaldean 16 ºC-ko tenperaturarekin, eta giroa beroagoa izango da, egunean zehar eguzkiak jotzea espero baita. Donostian, egun freskoagoa izango da, 15 ºC-ko maximoekin, baina ez du euririk egingo. Iruñean, berriz, eguna hotz hasiko da, -1 ºC-ko minimoekin, baina egonkor jarraituko du.
Ipar Euskal Herrian ere, astelehenean giro egonkorra izango dugu, eta zerua erdi lainotuta egongo da. Baionan, 4 eta 15 gradu artean izango dira, eta goi-hodeiak eta behe-hodeiak izango dira egunean zehar, baina euririk ez. Donibane Garazin eta barnealdeko beste herri batzuetan, eguna freskoa izango da, 5 eta 13 gradu arteko tenperaturarekin, goizean hotzago.
Astearterako, egoera aldatu egingo da, fronte hotz bat iritsiko baita Kantauri itsasotik. Hego Euskal Herrian, goizetik aurrera hasiko da euria, batez ere kostaldean eta Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean; Nafarroan eta Iparraldean, berriz, zerua estalita egongo da, eta prezipitazio txiki batzuk izango ditugu. Tenperaturak behera egingo du egunak aurrera egin ahala, eta 7 eta 14 gradu arteko tenperaturak espero dira hiri nagusietan.
Ipar Euskal Herrian, eguraldia ezegonkorragoa izango da, zerua estalita egongo da eta euria egingo du egunean zehar. Biarritzen, esaterako, egoera aldakorra izango da, tarteka euri pixka bat egin dezake, baina ez da intentsitate handikoa izango. Tenperaturei dagokienez, 6 eta 9 gradu artekoak izango dira.
Astean zehar, euriak bere horretan jarraituko du Hego Euskal Herrian, batez ere kostaldean eta mendi inguruetan, eta Pirinioetan elurra egin dezake 1.300 metrotik gora. Eguraldi ezegonkorra izango da, eta asteazkenetik aurrera prezipitazio eta tenperatura baxuak izango dira, batez ere barnealdean.
Zure interesekoa izan daiteke
Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.
Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena
Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.
Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako
Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.
Euria bueltan daukagu, eta aste hasiera desatsegina izango dugu
Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egiteko arriskurik ez da egongo. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.
Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian
Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertu egingo da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.
Normaltasuna errepideetan, ostiralean elurra eta txingorra izan ostean
Neguko bideragarritasun plana bertan behera geratu da, eta, atzo ez bezala, gaur ez da espero elurrik egitea altuera baxuetan eta errepideak itxi behar izatea.
Denboraldiko lehen elurte handia: paisaia zoragarriak eta arazoak errepideetan
Udazkeneko lehen elurteak Euskal Herriko eremu zabalak zuritu ditu, eta irudi bukolikoak utzi ditu Sakana eta Goerri bezalako eskualdeetan, non haur eta helduek mantu zuriaz gozatu duten. Hala ere, neguko estanpak zailtasunak ekarri ditu: mendateak itxita Araban, errepideak labainkor eta herriak elurrez ia estalita, aurreikuspenak gainditu baititu elurrak.
Euskal Herriaren zati handi bat estali duen mantu zuria, airetik ikusita
Airetik ateratako irudiek erakusten dutenez, duela gutxira arte horiak edo gorrixkak zeuden zelaiak eta mendiak, guztiz zuritu ditu elurrak gaur goizean.
Elur-maila asko jaitsi da eta 500 metrotik ondo behera ere zuritu dira bazterrak
Termometroak 0 eta 5 gradu artean daude uneotan. Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean eta elur kota 500 metrotik behera kokatuko da, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du.