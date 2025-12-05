Tiempo estable y ascenso de temperaturas para el puente de diciembre
Tras un inicio de diciembre lluvioso, el último puente del año llega con con tiempo estable y ascenso de temperaturas.
La lluvias de primera hora de este viernes, que se producirán especialmente en la vertiente cantábrica, irán remitiendo. Al final del día, en cambio, podría acercarse un nuevo frente y dejar algunas lluvias débiles durante la noche. Se apreciará un ascenso de las temperaturas, más notable en la mitad norte, lo que hará que el ambiente resulte más agradable durante las horas centrales.
El sábado las temperaturas seguirán en ascenso y el ambiente será más estable. Predominarán los intervalos de nubes y claros y, en general, no se esperan precipitaciones, aunque a primeras horas todavía podría caer alguna gota aislada. El viento soplará mayormente del suroeste y las temperaturas máximas serán más agradables, especialmente en la vertiente cantábrica.
El domingo y el lunes el continuaremos con amplios claros y temperaturas en ascenso.
