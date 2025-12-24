Nochebuena fría y pasada por agua en Euskal Herria, antesala de una Navidad con heladas y sabor invernal
Euskal Herria vivirá una Nochebuena acorde a las fechas: ambiente frío, cielos cubiertos y lluvia como protagonista, especialmente a partir de la tarde.
Durante la mañana apenas se dejarán notar algunas lloviznas dispersas, pero conforme avance el día las precipitaciones se generalizarán y alcanzarán no solo a Bizkaia y Gipuzkoa, sino también a Araba, el centro de Navarra y el País Vasco francés.
Será precisamente al caer la tarde y durante la noche cuando se note un cambio más marcado. El viento del norte-nordeste empujará una masa de aire más fría, provocando un descenso progresivo de las temperaturas y situando la cota de nieve por debajo de los 1.000 metros al final del día.
El día de Navidad, 25 de diciembre, traerá consigo el frío como gran protagonista. Las temperaturas máximas se moverán en valores bajos para la época y las heladas harán acto de presencia en amplias zonas del interior.
Durante la mañana se registrarán precipitaciones débiles, que podrían ser en forma de nieve a partir de los 500-600 metros, sin descartar algún copo a cotas más bajas, aunque la escasez de precipitación dificultará que llegue a cuajar.
El viernes, 26 de diciembre, el tiempo tenderá a estabilizarse parcialmente. El Valle del Ebro y el este de Navarra seguirán con cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles, mientras que en la vertiente cantábrica se alternarán nubes y claros, con los cielos más abiertos en la franja litoral y el oeste.
Las temperaturas máximas subirán ligeramente, aunque las mínimas seguirán siendo bajas, con heladas generalizadas en el interior. La cota de nieve se elevará por encima de los 1.000 metros y los vientos del este soplarán flojos.
Un arranque de Navidad marcado por el frío y el ambiente invernal en todo Euskal Herria, con una Nochebuena pasada por agua y una Navidad que recordará, especialmente en el interior, que el invierno ya ha tomado el relevo.
