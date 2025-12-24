Hotzak hartuko du Gabon gaua, Eguberri izoztu baten atarian
Euria eta tenperaturen beherakada izango dira protagonista Euskal Herriko Gabon gauean. Bide berean izango dugu Eguberria: hotza, izotzaldia eta elurra kota baxuetan.
Euskal Herriak negu garaiko Gabon gaua biziko du: giro hotza, zeru estaliak eta euria protagonista; batez ere, arratsaldetik aurrera.
Goizean zehar euri meheak izango ditugun arren, egunak aurrera egin ahala prezipitazioak orokortu egingo dira, eta Bizkaira eta Gipuzkoara ez ezik, Arabara, Nafarroako erdialdera eta Ipar Euskal Herrira ere iritsiko dira.
Tenperaturari dagokionez, arratsaldean eta gauen nabarituko da gehienbat tenperatura beherakada. Haizeak aire-masa hotza ekarriko du. Horrek tenperaturak pixkanaka jaistea eragingo du, eta elur-kota 1 000 metrotik beherakoa izango da.
Eguberriak ere , abenduaren 25ak, hotza izango du protagonista. Tenperatura maximoak neguko balio baxuetan mugituko dira eta izotzaldia izango dugu barnealdeko eremu zabaletan.
Goizean prezipitazio txikia ekarriko du egunak. Beraz, 500-600 metrotik gora elurra ere egin dezake, baina malutaren bat kota baxuagoetan ere bota dezake. Hala ere, prezipitazio eskasak zaildu egingo du elurra egonkortzea.
Ostiralean, abenduak 26, ordea, eguraldiak egonkortzeko joera hartuko du. Ebroko haranak eta Nafarroako ekialdeak zeru oso hodeitsuekin eta prezipitazio txiki batzuekin jarraituko dute; Kantauri isurialdean, berriz, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta zerua irekiagoa izango da kostaldean eta mendebaldean.
Tenperatura maximoak apur bat igoko dira, naiz eta minimoek baxuak izaten jarraituko dute. Gainera, barnealdean izotza izango dugu. Elur-kota 1.000 metrotik gorakoa izango da, eta ekialdeko haizeak ahul joko du.
Horrenbestez, Eguberri hasiera hotza eta neguko giroa izango dugu Euskal Herri osoan. Gabon gaua euritsua eta Eguberrian, batez ere barnealdean, neguak jada lekukoa hartu du.
Hotza eta giro aldakorra neguari ekiteko
Urtaroa sasoiari dagokion tenperaturekin abiatu dugu: barnealdean, zeroz azpitik ibili dira termometroak, eta kostaldean ozta-ozta heldu dira 5 ºC-ra. Hodeiak nagusi dira zeruan, eta euria iragarri dute, tarteka bada ere. Elur-maila 800-1.000 metro inguruan da, astearterako gorago espero bada ere.
Nolako negua datorkigu?
Udazken lehor eta bero baten ostean, Xabier Casado ETBko Eguraldiko lankideak iragarri du negua hotz hasiko dela, eta hala jarraituko duela urtea amaitu arte gutxienez.
Igandean eta astelehenean 700 metrotik gora zurituko du Euskal Herriko zenbait tokitan
Abisua astelehen eguerditik astearte gauerdira arte egongo da indarrean, eta 1.000 metroko altueran 0 eta 5 zentimetro arteko elur-lodiera iragarri dute.
Larunbatean eguraldiak hobera egingo du, eta igandean, hotza elurrarekin itzuliko da Hego Euskal Herrira
Euskalmetek eta AEMETek abisu horiak ezarri dituzte itsasaldeko arriskuagatik eta elurragatik; izan ere, asteburuaren amaieran, tenperaturak nabarmen egingo du behera, eta elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da.
Fronte hotz batek hodeiak eta euria ekarriko ditu
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiralean eta larunbatean 3,5 metroko olatuak espero direla eta.
Abisu horiak haizeagatik eta olatu handiengatik Hego Euskal Herrian, ostegunetik aurrera
3,5 metrorainoko olatuak eta 100 km/h-ko haize-boladak espero dira haizeguneetan.
Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran
Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta
Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.
126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon
Haizeagatiko abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak izango dira, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak ere izan daitezke.