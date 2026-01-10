Últimos coletazos de la borrasca Goretti en Euskal Herria
Bizkaia y Gipuzkoa continuarán bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero hasta las 18:00 horas, y el Pirineo navarro permanecerá todo el día en aviso amarillo por riesgo de aludes. No obstante, se espera una clara mejoría a partir de esta misma tarde.
