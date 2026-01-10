Albiste da

Euskal Herria 'Goretti' depresioaren azken astinduak jasotzen ari da

Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea abisupean egongo dira 18:00ak arte, itsasaldeko arriskuagatik. Nafarroako Pirinioetan abisu horia egongo da egun osoan elur-jausiak gerta daitezkeelako. Dena dela, iragarpenaren arabera, aroak hobera egingo du.

