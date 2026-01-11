El viento sur templará y secará el ambiente en los próximos días

Tras el temporal que ha traído Goretti, el ambiente generado por el viento sur se impondrá en los próximos días, lo que hará que las temperaturas suban notablemente y deje de llover.

Hoy tiempo tranquilo, con ascenso de las temperaturas. En general no esperamos lluvia, pero veremos nubes medias y altas que irán yendo a más durante la mañana y que a ratos cubrirán el cielo. Viento flojo de componente sur, que irá arreciando por la noche. Las temperaturas máximas subirán, especialmente en la vertiente cantábrica, donde alcanzarán los 15 ºC.

El lunes el viento del sur soplará con más intensidad, y será molesto a ratos, con rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. Eso hará que las temperaturas puedan subir un poco en la mitad norte, mientras que en la mitad sur se mantendrán sin grandes cambios. Las mínimas, sin embargo, subirán en todas las zonas. En el cielo volveremos a ver nubes de tipo medio y alto, pero permitirán que el ambiente sea claro.

El martes jornada muy similar a la del lunes. Dominarán las nubes medias y altas, más abundantes durante la segunda mitad del día, cuando podría llover algo en el interior. El viento del sur soplará con fuerza al principio, pero irá perdiendo intensidad a lo largo de la tarde y noche. Las temperaturas seguirán sin cambios, o bajarán ligeramente.

El miércoles, en cambio, las temperaturas bajarán de forma notable debido al viento del oeste, y volverá la lluvia. Se espera que el jueves vuelva el viento sur, y que el fin de semana comience sin lluvias.