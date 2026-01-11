Hego-haizeak giroa epeldu eta lehortuko du datozen egunetan
Gorettik ekarritako denboralea atzean utzita, hego-haizeak sortutako giroa nagusituko da datozen egunetan. Hori horrela, tenperaturak nabarmen egingo du gora eta ateri eutsiko dio.
Gaur giro lasaia izango dugu, eta tenperaturak gora egingo du. Oro har, ateri eutsiko dio, baina erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira goizean, eta tarteka zerua estalita utziko dute. Hegoaldeko haizea ibiliko da, hasieran indar handirik gabe, eta gauean zakartu egingo da. Tenperatura maximoek gora egingo dute, bereziki Kantauri isurialdean, non 15 ºC ingurura iritsiko diren.
Astelehenean hegoaldeko haizea indartsu ibiliko da eta traba egingo du; haizeguneetan bolada oso gogorrak neurtuko dira. Horren ondorioz, tenperatura apur bat igo daiteke ipar partean, baina hegoaldean maximoek berdintsu jarraituko dute. Minimoak, aldiz, igo egingo dira denean. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango ditugu, baina giroa nahiko argia izango da.
Asteartean giroak ildo beretik jarraituko du. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak gailenduko dira eta arratsaldetik aurrera ugaritu egingo dira; baliteke orduan barnealdean euri pixka bat egitea. Hegoaldeko haizea indartsu ibiliko da hasieran, baina arratsaldean eta gauean ahulduz joango da. Tenperaturan aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, edo apur bat jaitsiko da.
Asteazkenean, berriz, tenperaturak nabarmen egingo du behera, mendebaldeko haizearen eraginez, eta euria itzuliko da. Ostegunean hego-haizea itzultzea espero da, eta asteburuari ateri ekitea.
