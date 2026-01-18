Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene
La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.
Despedimos la semana este domingo con un tiempo lluvioso, sombrío y fresco, y comenzamos por el mismo camino la que viene.
Hoy domingo, ambiente gris y algo de lluvia. Se registrarán precipitaciones, pero estas serán más probables por la mañana y después por la noche; por la mañana lluvia será de tipo débil y por la noche los chubascos podrían ser localmente más intensos. Las nubes también estarán más presentes en esos momentos, mientras que durante las horas centrales o primeras horas de la tarde, esperamos apertura de algunos claros y la probabilidad de precipitaciones será menor, sobre todo en puntos del este. Las temperaturas máximas subirán ligeramente con el viento soplando de componente oeste. Cota de nieve en torno a 1100-1300 metros.
El lunes chubascos ocasionales. Seguiremos con muchas nubes, pero se dejarán ver algunos claros. Las precipitaciones estarán presentes durante buena parte de la jornada, siendo más probables en el norte, pero de carácter intermitente en general. Las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros y viento predominante de componente oeste.
El martes podría ser una jornada estable y tranquila. Es probable que se imponga el viento del sur que favorecería el ascenso de las temperaturas. Además, tras las nieblas de primeras horas, la nubosidad podría estar bastante rota.
El miércoles volverán a subir las temperaturas, con viento sur, pero el jueves volverá a refrescar.
