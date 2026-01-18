PREDICCIÓN
Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene

La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.

GRAFCAV7355. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
San Sebastián. Foto: EFE
EITB

Despedimos la semana este domingo con un tiempo lluvioso, sombrío y fresco, y comenzamos por el mismo camino la que viene.

Hoy domingo, ambiente gris y algo de lluvia. Se registrarán precipitaciones, pero estas serán más probables por la mañana y después por la noche; por la mañana lluvia será de tipo débil y por la noche los chubascos podrían ser localmente más intensos. Las nubes también estarán más presentes en esos momentos, mientras que durante las horas centrales o primeras horas de la tarde, esperamos apertura de algunos claros y la probabilidad de precipitaciones será menor, sobre todo en puntos del este. Las temperaturas máximas subirán ligeramente con el viento soplando de componente oeste. Cota de nieve en torno a 1100-1300 metros.

El lunes chubascos ocasionales. Seguiremos con muchas nubes, pero se dejarán ver algunos claros. Las precipitaciones estarán presentes durante buena parte de la jornada, siendo más probables en el norte, pero de carácter intermitente en general. Las temperaturas no sufrirán muchas variaciones. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros y viento predominante de componente oeste.

El martes podría ser una jornada estable y tranquila. Es probable que se imponga el viento del sur que favorecería el ascenso de las temperaturas. Además, tras las nieblas de primeras horas, la nubosidad podría estar bastante rota.

El miércoles volverán a subir las temperaturas, con viento sur, pero el jueves volverá a refrescar.

