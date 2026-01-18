IRAGARPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko

Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.

GRAFCAV7355. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Donostia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguraldi euritsu, goibel eta freskoarekin esango diogu agur asteari igande honetan, eta antzeko bidetik ekingo diogu datorrenari.

Gaur, igandea, giro goibela eta umela izango dugu. Euria egingo du, batez ere goizean eta iluntzetik aurrera: goizean, euri arina izango da; gauean, berriz, zaparrada mardulagoak izango dira. Alabaina, eguerdi partean edo arratsaldeko lehen orduetan, giroa lasaiagoa izango da, ostarte batzuk irekiko dira eta euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da, batez ere ekialdean. Tenperatura maximoak gradu pare bat igoko dira. Elur-kota 1.100-1.300 metro inguruan kokatuko da.

Astelehenean, zaparradak botako ditu tarteka. Zeruak hodeitsu jarraituko badu ere, hodeitza tarteka zulatuko da eta ostarteak irekiko dira. Zaparradaren bat bota dezake noizbehinka, batez ere isurialde atlantikoan, eta mardul xamarrak izan daitezke. Tenperaturan ez da aldaketa handirik espero. Elur-kota 1.000-1.200 metro inguruan kokatuko da, eta mendebaldeko haizea nagusituko da.

Asteartea egun egonkorra eta lasaia izan liteke. Litekeena da hegoaldeko haizea nagusitzea, eta horrek tenperaturaren igoera eragingo luke. Gainera, lehen orduetako lainoen ostean, baliteke giroa nahiko argia izatea.

Asteazkenean, tenperaturak gora egingo du berriro, hego-haizearen eraginez, baina ostegunean atzera freskatuko da giroa.

Iparralde Eguraldia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X