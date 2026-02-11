Alerta naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 120 km/h este jueves
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este jueves la alerta naranja por riesgo en la costa ante la previsión de olas que podrían alcanzar los 6 y 7 metros de altura, especialmente durante la mañana. El aviso estará en vigor desde las 00:00 hasta las 18:00 horas.
Según la previsión, la altura significativa de ola se situará por encima de los 5-6 metros, pudiendo rondar los 6-7 metros en las primeras horas del día. El mar de fondo del noroeste levantará olas de entre 4 y 5 metros, con periodos de 14 a 15 segundos. El viento soplará del oeste con fuerza 6-7 y rachas de fuerza 8 en la primera mitad de la jornada, lo que generará mar gruesa o muy gruesa, con intervalos de mar arbolada.
A partir de las 18:00 horas, la alerta naranja se rebajará a aviso amarillo hasta la medianoche. En ese tramo, las olas bajarán a entre 4 y 5 metros y tenderán a situarse en torno a los 3,5 metros al final del día. El viento del oeste perderá intensidad, con fuerza 5, y girará a suroeste por la noche, quedando en fuerza 3 en las últimas horas.
Además, estará activo un aviso amarillo por impacto en costa entre las 00:00 y las 18:00 horas, ya que el fuerte oleaje y el viento de componente oeste podrán provocar salpicaduras y rociones en paseos marítimos y malecones.
En cuanto al viento, Seguridad ha establecido aviso amarillo hasta las 12:00 horas. En zonas expuestas, especialmente en el litoral, las rachas podrían superar los 100 km/h e incluso alcanzar los 110-120 km/h. En zonas no expuestas, se esperan rachas que podrían superar los 80 km/h, con especial incidencia en áreas próximas a la costa y en el sur de Álava.
