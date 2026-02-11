EL TIEMPO
Alerta naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 120 km/h este jueves

La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 18:00 horas por riesgo para la navegación, y después pasará a aviso amarillo. También habrá avisos por viento en zonas expuestas y no expuestas durante la mañana.
GRAFCAV7358. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/12/2025.- Los cielos en el País Vasco se presentan este miércoles nubosos con chubascos, especialmente en el litoral, donde podrán ser tormentosos, la cota de nieve subirá desde los 1.000 hasta los 1.200 metros, las temperaturas descenderán y el viento soplará del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. El estado de la mar, en el Cantábrico hasta las veinte millas, será de marejada a fuerte marejada, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 o 3,5 metros de altura y el viento soplará del oeste, fuerza 4 a 5. EFE/Juan Herrero.
Olas en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alerta laranja 7 metrorainoko olatuengatik eta 120 km/h-ko haize-boladengatik ostegun honetan
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este jueves la alerta naranja por riesgo en la costa ante la previsión de olas que podrían alcanzar los 6 y 7 metros de altura, especialmente durante la mañana. El aviso estará en vigor desde las 00:00 hasta las 18:00 horas.

Según la previsión, la altura significativa de ola se situará por encima de los 5-6 metros, pudiendo rondar los 6-7 metros en las primeras horas del día. El mar de fondo del noroeste levantará olas de entre 4 y 5 metros, con periodos de 14 a 15 segundos. El viento soplará del oeste con fuerza 6-7 y rachas de fuerza 8 en la primera mitad de la jornada, lo que generará mar gruesa o muy gruesa, con intervalos de mar arbolada.

A partir de las 18:00 horas, la alerta naranja se rebajará a aviso amarillo hasta la medianoche. En ese tramo, las olas bajarán a entre 4 y 5 metros y tenderán a situarse en torno a los 3,5 metros al final del día. El viento del oeste perderá intensidad, con fuerza 5, y girará a suroeste por la noche, quedando en fuerza 3 en las últimas horas.

Además, estará activo un aviso amarillo por impacto en costa entre las 00:00 y las 18:00 horas, ya que el fuerte oleaje y el viento de componente oeste podrán provocar salpicaduras y rociones en paseos marítimos y malecones.

En cuanto al viento, Seguridad ha establecido aviso amarillo hasta las 12:00 horas. En zonas expuestas, especialmente en el litoral, las rachas podrían superar los 100 km/h e incluso alcanzar los 110-120 km/h. En zonas no expuestas, se esperan rachas que podrían superar los 80 km/h, con especial incidencia en áreas próximas a la costa y en el sur de Álava.

X