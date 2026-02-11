Alerta laranja ostegunean 7 metrorainoko olatuengatik eta 120 km/h-ko haize-boladengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du ostegun honetarako kostaldean, 6 eta 7 metroko olatuak espero baitira, batez ere goizean. Abisua 00:00etatik 18:00etara egongo da indarrean.
Aurreikuspenen arabera, olatuen altuera adierazgarria 5-6 metrotik gorakoa izango da, eta eguneko lehen orduetan 6-7 metro ingurukoak izan daitezke. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 4-5 metroko olatuak altxatuko ditu, 14-15 segundoko aldiekin. Haizeak mendebaldetik joko du 6-7 indarreko indarrarekin eta 8 indarreko boladak egunaren lehen erdian. Horrek itsaso zakarra edo oso zakarra sortuko du.
18:00etatik aurrera, alerta laranja abisu horira jaitsiko da gauerdira arte. Tarte horretan, olatuak 4-5 metrora jaitsiko dira, eta egunaren amaieran 3,5 metro inguruan kokatuko dira. Mendebaldeko haizeak indarra galduko du, 5eko indarrarekin, eta gauean hego-mendebaldera egingo du, azken orduetan 3 metrotan geratuz.
Gainera, abisu horia egongo da indarrean 00:00etatik 18:00etara kostaldeko inpaktuagatik, olatu handiek eta mendebaldeko haizeak zipriztinak eta marruskadurak eragin baititzakete itsas pasealekuetan eta malekoietan.
Haizeari dagokionez, Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du 12:00ak arte. Haizeguneetan, batez ere kostaldean, 100 km/h-ko haize-boladak izan daitezke, baita 110-120 km/h-koak ere. Haizeguneak ez diren lekuetan, 80 km/h-tik gorako boladak espero dira, batez ere kostaldetik gertu eta Arabako hegoaldean.
